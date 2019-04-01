Новый штраф: почему он непродуманный и несправедливый

В Москве начали наказывать водителей за то, что они задержались на вафельной разметке. Говорят, это панацея от заторов. Так ли это, выяснил эксперт.

Петр Шкуматов

На «вафлю» запрещается выезжать, если сразу за перекрестком или непосредственно на нем образовался затор. Если водитель все-таки выедет на эту разметку на зеленый сигнал светофора, но не успеет покинуть ее до загорания красного, получит штраф от камеры на 1000 рублей.

Власти рекламируют новую разметку и новые штрафы как средство борьбы с заторами на дорогах. Дескать, в пробках виноваты те, кто выезжает на занятый перекресток.

Допустим, это так. Но не задумывались ли вы, уважаемые чиновники, о том, почему светофор горит зеленым, если за ним образовался затор? Почему интеллектуальная транспортная система, на которую были потрачены миллиарды рублей, не имеет такой простейшей функции, как распознавание пробочной ситуации?

Производители светофоров еще в 80‑е годы прошлого века стали предлагать такую опцию. Светофор совмещали с радарным комплексом, который определял затор, - и светофор автоматически загорался красным! А сегодня ни один светофор в столице, не говоря уже о регионах, такой функцией не наделен.

Так на что были потрачены миллиарды рублей? Где результат, если даже технология сорокалетней давности не была воплощена? Где хваленая «интеллектуальность»? Во многих странах давно перешли к использованию умных светофорных объектов и самообучаемых нейронных сетей для оптимизации трафика через конкретный перекресток и в целом по городу. В России же не придумали ничего более интеллектуального, чем штрафовать водителя за то, что тот поехал на зеленый.

В ответ на аргументы типа «не нарушайте и штрафа не полýчите» предлагаю задуматься над следующими распространенными ситуациями. Как не попасть на штраф, если:

вы подъехали к перекрестку, на котором установлен светофор без таймера. Машины перед вами двигаются плотно и вы не знаете, когда светофор переключится на красный сигнал. Что делать? Ответ простой. При плотном движении вы должны тормозить перед каждым (!) перекрестком с вафельной разметкой вплоть до полной остановки даже при наличии зеленого для вашего направления. Представляете, какими ­станут пробки?

перед вами светофор с таймером, до окончания зеленого цикла остается 28 секунд, но тут регулировщик переключил его вручную и зеленый сменился красным. Чтобы избежать штрафа, придется останавливаться перед каждым перекрестком с вафельной разметкой и резко, с визгом шин, его пересекать. Либо вы должны перед перекрестком ускоряться, чтобы проскочить вафельную разметку 1.26 максимально быстро; Материалы по теме Новый штраф с камер: 1500 рублей за непропуск пешехода

машина сломалась на «вафле»: камера будет выписывать вам штраф за штрафом с каждым переключением сигналов светофора. Простояли час — получили 60 штрафов по 1000 рублей. Да, их можно оспорить, но придется обжаловать каждый по отдельности — потребуется 60 отдельных жалоб в ГИБДД! А еще надо будет представить доказательства своей невиновности. То, что у вас сгорел предохранитель и вы его поменяли, не является таким доказательством. А вот официальная справка СТО, подтверждающая, что ваш автомобиль поступил туда в сломанном виде, является. Поэтому, если вы вдруг «закипели» на разметке 1.26, постояли и поехали дальше, готовьтесь к походу в кассу;

автомобиль перед вами глохнет на перекрестке с вафельной разметкой, а объехать его нет никакой возможности. В таком случае вы тоже полýчите штраф.

Самое пикантное, что в развитых странах точно такие же камеры используются не для того, чтобы штрафовать водителей, а для того, чтобы диагностировать заторы и вовремя включать красный. Российские камеры тоже умеют определять затор, но переключать светофор на красный, чтобы не провоцировать нарушения, они не будут. А вот «письма счастья» от этих камер большой черный принтер уже начал печатать и рассылать «зазевавшимся». Ничего личного, просто деньги очень нужны.