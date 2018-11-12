Я разгоняю пробки в один клик: монолог сотрудника ЦОДД

Эти люди следят за вами каждый день, стоите ли вы в пробке или перебегаете дорогу в неположенном месте. Это они контролируют каждый светофор в городе и читают ваши комментарии на Яндексе. ЗР втерся в доверие к сотруднику Центра организации дорожного движения и выяснил, как у них все устроено.

Рассказывает ведущий специалист, дежурный смены ситуационного центра ЦОДД Ильгиз Хасянов:

1. Я работаю в ЦОДД уже два года. До этого был механиком, ремонтировал грузовые автомобили. Нередко приходилось добираться до грузовиков, сломавшихся посреди дороги, — в основном по «Трешке» (Третье транспортное кольцо столицы. — Прим. ЗР), — чиниться прямо на месте и поскорее убирать машины с дороги, потому что из-за этого возникали большие пробки. Наверное, поэтому и пошел в ситуационный центр, чтобы разрешать такие ситуации.

2. К нам не так-то просто устроиться. Пройти собеседование в ЦОДД мне предложили знакомые. Я подумал: попытка не пытка, и в итоге все получилось. Чтобы попасть к нам в отдел оперативного управления, вы как минимум должны иметь водительские права и хорошо знать город. На собеседовании придется рассказать и показать, где находятся основные магистрали Москвы, как и в какие часы она едет. Кроме того, все сотрудники проходят несколько тестов на внимательность. Представьте: перед вами штук шесть-семь больших мониторов. На них в хаотичном порядке разбросаны буквы. Вам дается семь секунд, чтобы в этом беспорядке найти одно-единственное целое слово мелким шрифтом — у нас им было coyote, «койот» по-английски. Помню, я тогда побил рекорд и отыскал его за две или три секунды. Причем среди нас были ребята, которые не справились с заданием даже за две минуты. Они на работу не попали. Говорят, сейчас тестовые задания усложнились.

3. ЦОДД никогда не спит. Мы работаем в три смены по 12 часов, график 2/2. В зале всегда присутствует дежурный смены. Таким образом, экраны ситуационного центра, на которых мы видим дорожную обстановку, никогда не остаются без присмотра. Всего нас около 50 человек, по два специалиста на каждый округ Москвы. За мной, к примеру, закреплен участок от Ленинградского до Ярославского шоссе.

4. Наш офис похож на Центр управления полетами. Кроме шуток — даже внешне! Только здесь следят за обстановкой не в космосе, а на дорогах большого города. На стене зала, где мы все сидим, расположен огромный экран, на котором в режиме онлайн транслируются записи с камер наблюдения (всего в городе их более 100 тысяч). В левом верхнем углу экрана мы видим общий уровень столичных пробок по десятибалльной шкале. Ситуация становится напряженной, когда высвечивается цифра «8». Естественно, такое происходит в утренний и вечерний часы пик.

5. Мы тоже пользуемся Яндексом. Видеокамеры — основной, но не единственный источник информации о ситуации на дорогах. Нам регулярно приходят сводки от МЧС, данные из Мосгортранса и различных оперативных служб города. Другой помощник — Яндекс.Карты. По ним можно не только отследить пробки, но и быстро понять, что произошло на конкретном участке, читая комментарии в разделе «разговорчики». К примеру, очевидцы рассказывают, сколько полос в результате ДТП оказалось заблокировано и по какой из оставшихся лучше ехать. На основе собранных данных мы выстраиваем дальнейшую работу.

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6. Ты должен знать все, что происходит в твоем округе. Не важно, будет это внештатная ситуация (типа ДТП) или ямка на дороге, перед которой все притормаживают и тем самым создают затор. Основная задача — максимально быстро разгрузить участок дороги, чтобы все снова поехали. Вариантов повлиять на ситуацию много. К примеру, если случилась авария, мы оцениваем ее масштабы, связываемся с ГИБДД, чтобы сотрудники приехали на место и оперативно устранили последствия. В случае мелкого ДТП вызываем «Дорожный патруль» — еще одно наше подразделение. Ребята помогают участникам ускорить процесс оформления документов и, опять же, убрать пострадавшие автомобили с проезжей части.

7. Мы разгоняем пробки в один клик. Управление светофорами тоже входит в круг наших обязанностей. Вся Москва едет по принципу: утром из области в центр, вечером — наоборот. Все светофоры действуют в автоматическом режиме. Однако иногда на каком-то участке требуется наше вмешательство. Для этого есть специальная программа. Разобраться в ней довольно легко: алгоритмы работы светофоров отображаются в картинках — остается только кликнуть по нужному варианту мышкой. И все: через 5–6 минут после переключения алгоритмов можно наблюдать, как ситуация на дороге начинает меняться к лучшему.

8. Иногда приходится блефовать и «включать сыщика». Недавно Большая Семеновская стояла с раннего утра, пробка растянулась километра на четыре. Все потому, что в правом ряду какой-то гражданин припарковал свой автомобиль. Осталась одна свободная полоса, автобусы еле-еле объезжают препятствие, и, естественно, никто толком проехать не может. Что делать? Нашли в интернете контакты ближайшего открытого магазина. Продавец попался понимающий — не поленился выйти и передать трубку водителю. Пришлось жестко сказать, что если он сейчас же не отгонит авто, то разговаривать с ним буду уже не я, а ГИБДД. Мужчина долго осматривался и пытался понять, кто и откуда за ним следит, но машину с проезжей части убрал. После этого весь транспорт нормально поехал в центр.

9. За нами следят высокие чиновники. Все происходящие на дороге события мы заносим в специальную базу — «Дежурный смены». В ней также отражены все наши действия, например: переключили светофор в определенный режим, произошло ДТП там-то и там-то, заявили в ГБУ «Автомобильные дороги» по поводу ремонтных работ на таком-то участке. Все, что создает дискомфорт движению в Москве, заносится сюда. Эта информация передается в аналитический отдел и позволяет понять, что мешает движению в городе, какие участки являются проблемными и почему.

10. Меня часто просят замолвить на работе словечко. Отзывы о компании положительные, да и зарплата конкурентоспособная. Однако я всегда отказываю даже хорошим знакомым: трудоустройство — через основную дверь, пожалуйста. Сдавайте экзамен, проходите тестирование. Ответственность же большая — нам доверяют все движение в городе, поэтому только так.

Фото: Ведомости/ТАСС, Михаил Почуев/ТАСС, АГН «Москва»