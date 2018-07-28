Козлы и котики: чем занимается «Дорожный патруль» в Москве

В столице при Центре организации дорожного движения создана служба «Дорожный патруль», в задачи которой входит мониторинг пробок, помощь водителям на дорогах и содействие в оформлении аварий. Порой служба выполняет нетипичные для себя задачи.

С помощью «Дорожного патруля» власти пытаются бороться с пробками: сотрудники службы довольно быстро прибывают на место мелких аварий, помогают оформить ДТП по европротоколу, приходят на помощь водителям, проколовшим колесо, и т.д. Правда, многие столичные автомобилисты пишут в соцсетях о том, что машины «Дорожного патруля» скорее мешаются на дороге, иногда даже создавая аварийные ситуации.

Впрочем, бывает, что сотрудникам службы приходится заниматься и нетипичными для себя задачами. Например, спасать животных. Вот лишь два эпизода из жизни животных и «Дорожного патруля». Водитель автомобиля Mercedes-Benz во время движения услышал посторонние звуки в районе нижней части моторного отсека. Он остановился на проезжей части, рядом оказался «Дорожный патруль». Вместе с водителем они обнаружили котенка на защите картера двигателя.

Второй случай произошел на 38-м километре МКАД. Там на дорогу вышел… козел. Неизвестно, каких бед могло бы наделать животное на проезжей части, если бы не «Дорожный патруль», который поймал и обездвижил рогатого.

Какова судьба этих милых созданий? Котенка «Дорожный патруль» сдал охране ближайшей стройки, а вот с козлом обошлись более уважительно: он попал в приют зоозащитников.

Летом в центре Москвы «Дорожный патруль» пересел на велосипеды: так быстрее добираться до мест ДТП.

Другие материалы рубрики «Курьезы» можно почитать здесь.

Фото: ЦОДД