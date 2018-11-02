Supercars Challenge: гонка по Москве с элементами покера

В конце октября в Москве состоялся одиннадцатый Supercars Challenge — ралли на ориентирование с элементами покера. Главной изюминкой заезда остается то, что к старту допускаются исключительно суперкары. В этом году экипаж «За рулем» принял участие в соревновании.

В качестве боевого коня мы выбрали 380-сильный родстер Jaguar F-Type. Так уж получилось, что наш Ягуар оказался чуть ли не единственным «британцем» против итало-немецкой армии других участников — если не считать синего купе Bentley Continental GT. Собравшаяся колонна из трех десятков суперкаров, в основном, состояла из Porsche, Ferrari и Lamborghini. Впрочем, посмотреть было на что. Например, Ferrari 812 Superfast с 7-литровым двигателем F140 GA в 800 л.с.! Или редчайший немецкий родстер Wiesmann MF3. Он был не единственным редким «немцем». В шеренгу Porsche затесалась и пара BMW. Но если гибридное суперкупе i8 периодически встречается на улицах столицы, то шансов встретить другого «баварца» куда меньше. Речь о знаменитом родстере BMW Z8 с 400-сильным V8, взятым от суперседана M5 с кузовом E39.

В качестве боевого коня, точнее кошки, нам послужил Jaguar F-Type. Перед стартом я изучаю легенду — ехать по ней в качестве штурмана мне раньше не доводилось.

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Формат гонки напоминает ралли третьей категории. Каждому экипажу дается легенда маршрута, по которому нужно ехать с соблюдением правил дорожного движения: заезд-то проводится по дорогам общего пользования! Плутать не пришлось, и все промежуточные отметки мы нашли без ошибок.

Правда, регламент таков, что победитель определяется вовсе не по чистоте проезда дистанции. На каждом из промежуточных пунктов экипаж наугад выбирает запечатанный конверт с игральной картой внутри. Всего таких конвертов набирается пять. На финише каждый экипаж вскрывает конверт, и победители определяются по лучшей «покерной» комбинации. Когда настала наша очередь, мы затаили дыхание. Двойка, тройка, четверка, пятерка… Еще чуть-чуть, и будет «стрит»! Увы, еще одна пятерка — всего лишь пара. Не самая сильная комбинация. Впрочем, и она позволила уехать с призами.

Победители на финише определялись по покерной комбинации, собранной в процессе гонки.

Но главное не это. Наблюдать, как вереница разномастных спорткаров колесит по центру Москвы в поисках контрольных точек, — бесценно. Именно ради атмосферы и стоит посещать подобные мероприятия. И мы уверены, что обязательно вернемся на двенадцатый Supercars Challenge! Тем более организаторы обещали отойти от привычного для них формата покер-ралли. А в чем именно будут заключаться новые правила гонки, узнаем в следующем году.

Фото: Анастасия Аверина