Штраф за +10 км/ч появится в городах, но не на трассах

Но вначале, считают депутаты, надо убрать все «кормушки» и злоупотребления на дорогах.

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О снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч говорят уже давно, но до сих пор нет однозначного взгляда на проблему. Тем временем ГИБДД уже решила эту проблему по-своему, установив в ряде населенных пунктов знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч. Таким образом, поток машин идет со скоростью, превышающую максимально допустимую по умолчанию (60 км/ч) всего на 10 км/ч.

В Государственной Думе не видят причин понижать нештрафуемый порог до 10 км/ч повсеместно. Как заявил Интерфаксу первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, порог можно снизить в городах, но на трассах это не имеет смысла.

«В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 км/час, а на трассах порог в 20 км/час мы трогать не дадим. Это позиция фракции „Единая Россия“», — говорит Вячеслав Лысаков.

Памятуя о недавнем предложении ГИБДД увеличить штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 3000 рублей, депутат отметил, что:

«даже если вернем 10 км/час в городе, то никакого повышения штрафов за превышение этого порога вводиться не может. Есть поручение Думы двум комитетам: по транспорту и по госстроительству и законодательству, в соответствии с которым был направлен запрос в МВД для получения статистики нарушений скоростного режима на величину более 20, но не более 40 км/час. Мне ответили, что такой статистики нет, поэтому говорить о том, что этот скоростной режим является причиной ДТП, нельзя».

Вячеслав Лысаков рассказал и о направленном в Минтранс запросе, в котором депутаты интересуются, почему на некоторых трассах до сих пор установлен скоростной лимит 1960-х годов, тогда как сами трассы по своим характеристикам способны выдерживать гораздо более высокие скорости. Таким образом, он уверен, что прежде чем менять штрафы и пороги, необходимо убрать все нарушения и злоупотребления на дорогах.

«В Госдуме позиция конечная такая — сначала ревизия дорог, потом увеличение скоростного режима на трассах, потом исключение „кормушек“, например, когда ставят знаки, что идет ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет. Только после решения этих вопросов можно говорить об увеличении порога превышения скорости», — заключил депутат.

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