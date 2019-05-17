Можно ли отбить несправедливый штраф? Можно! Вот пример

Рассказывает адвокат Дмитрий Панфилов:
— Зимой этого года я попал в абсурдную, но довольно типичную ситуацию.
С утра, как обычно, ехал на машине на работу. Двигаясь по улице Новослободская, собирался повернуть на Третье транспортное кольцо. На этом участке дороги полосу для поворота направо отделяет сплошная. Впереди — камера, фиксирующая нарушения требований разметки. И все бы ничего, но прямо перед поворотом на дороге лежала огромная куча снега. Чтобы ее объехать, мне в любом случае пришлось бы выехать за сплошную линию и повернуть направо уже со второй полосы. Это я, собственно, и сделал.
Вам письмо
Спустя пару дней приходит штраф. В документах сказано, что такого-то числа в такое-то время по адресу Новослободская, 64 при съезде на Сущевский вал водитель не выполнил требование, предписанное дорожной разметкой. Меня обвинили в нарушении ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и назначили штраф 500 рублей. Казалось бы, сумма небольшая, но меня возмутил сам факт. К «письму счастья» прилагалось фото с дорожной камеры — оно как раз доказывает, что я был вынужден нарушить правила. Кроме того, в кадр попали еще три машины, которые вместе со мной объезжали в тот момент препятствие через сплошную. Получается, буквально за одну минуту ГИБДД необоснованно оштрафовала четверых водителей. Можно только гадать, сколько нас таких было за день.
Виноват всегда водитель…
Понятно, что сегодня фиксация нарушений в Москве происходит в основном автоматически, но ведь нас, автомобилистов, заверяют, что в любом случае существует некая проверка в ручном режиме. По-хорошему, инспекторы должны были не штрафы с камер людям рассылать, а связаться с коммунальщиками и сказать, чтобы убрали снег с дороги. В конце концов, временно прекратить фиксацию нарушений на этом участке или обнулить выписанные штрафы — это в компетенции сотрудников ГИБДД, но этого почему-то никто не сделал. В итоге виноватыми остались водители.
Я буду жаловаться!
По закону на обжалование штрафа у собственника авто есть 10 суток. Они начинают отсчитываться с момента получения в письменном виде документов о привлечении автовладельца к административной ответственности. Как адвокат я бы не советовал пренебрегать временем, установленным на обжалование, потому что по его истечении доказать вашу невиновность будет гораздо сложнее. Придется восстанавливать сроки, а это лишнее юридическое движение. При этом бремя доказывания уважительных обстоятельств, по которым вы не подали жалобу, ляжет на вас.
Обжаловать штраф следует в той организации, которая его выписывала. В Москве это могут быть ГИБДД, МАДИ (Московская автодорожная инспекция. — Прим. ред.) или АМПП (Администратор московского парковочного пространства. — Прим. ред.). Все зависит от того, какие именно пункты ПДД вы нарушили. Внимательно посмотрите копию постановления: там должно быть указано, куда и кому направлять жалобу, если вы не согласны со штрафом. В моем случае мне необходимо было обратиться к начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Коротко и по делу
Я подготовил жалобу на действия инспектора ГИБДД по привлечению к административной ответственности.
Конкретного шаблона для ее составления нет. И все же я советую прикрепить к вашему письму копию постановления о нарушении. Это упростит его поиск в базе ГИБДД, и есть вероятность, что процедура обжалования пройдет быстрее.
В тексте жалобы я сделал акцент на вынужденном объезде препятствия и отсутствии причинно-следственной связи между действиями водителя и нарушением правил дорожного движения. Но это мой вариант. На практике владелец авто может в свободной форме указать, с чем именно он не согласен — например, ему пришлось совершить: «вынужденный уход на соседнюю полосу»; «объезд препятствия»; «уход от столкновения» и т.д.
Надо ли говорить о том, что ваши доводы не должны выглядеть надуманными. Если у вас на руках есть фото или съемка с автомобильного видеорегистратора, я бы посоветовал указать это в жалобе и просить приобщить их к материалам административного производства. Вы вправе требовать, чтобы запись была рассмотрена наряду с другими доказательствами. Особенно это актуально для ситуаций, в которых есть над чем поспорить. Но тогда надо готовиться к тому, что вас могут вызывать в группу разбора ГИБДД.
А механизм-то работает
Имейте в виду:
- Обжаловать необоснованные штрафы можно и нужно. Вы якобы не оплатили парковку?- пишите в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). Штрафы за парковку под знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» или за парковку на зеленых насаждениях (клумбах, газонах и т.д.) обжалуются в Московской автодорожной инспекции (МАДИ). Штрафы за превышение скорости, парковку на тротуаре, пешеходном переходе, местах для инвалидов и другие нарушения ПДД нужно обжаловать в ГИБДД. Но учтите, что онлайн-обжалования в этой структуре пока нет.
- Отслеживайте штрафы самостоятельно, особенно если вы — собственник авто, а на деле катается кто-то другой, — в этом случае велик риск пропустить сроки обжалования. В век информационных технологий отследить штрафы проще простого: рынок приложений для смартфонов пестрит услугами в духе «Узнать штрафы ГИБДД».
- Если в ответ на вашу жалобу вам пришел отказ, то вы вправе перенаправить ее в вышестоящую инстанцию. Да, это займет больше времени (ненамного), но ведь на кону ваши гражданские права и деньги, — с какой стати платить даже 500 рублей за нарушение, которого не было?
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