Можно ли отбить несправедливый штраф? Можно! Вот пример

Каждый водитель, живущий в большом городе, наверняка хоть раз попадал под камеры видеофиксации. Одна ситуация, когда штраф приходит за дело (сам виноват), и совсем другая — вынужденное нарушение ПДД. Герой нашей истории получил «письмо счастья» из-за того, что объезжал препятствие на дороге.

Рассказывает адвокат Дмитрий Панфилов:

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— Зимой этого года я попал в абсурдную, но довольно типичную ситуацию.

С утра, как обычно, ехал на машине на работу. Двигаясь по улице Новослободская, собирался повернуть на Третье транспортное кольцо. На этом участке дороги полосу для поворота направо отделяет сплошная. Впереди — камера, фиксирующая нарушения требований разметки. И все бы ничего, но прямо перед поворотом на дороге лежала огромная куча снега. Чтобы ее объехать, мне в любом случае пришлось бы выехать за сплошную линию и повернуть направо уже со второй полосы. Это я, собственно, и сделал.

Вам письмо

Спустя пару дней приходит штраф. В документах сказано, что такого-то числа в такое-то время по адресу Новослободская, 64 при съезде на Сущевский вал водитель не выполнил требование, предписанное дорожной разметкой. Меня обвинили в нарушении ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и назначили штраф 500 рублей. Казалось бы, сумма небольшая, но меня возмутил сам факт. К «письму счастья» прилагалось фото с дорожной камеры — оно как раз доказывает, что я был вынужден нарушить правила. Кроме того, в кадр попали еще три машины, которые вместе со мной объезжали в тот момент препятствие через сплошную. Получается, буквально за одну минуту ГИБДД необоснованно оштрафовала четверых водителей. Можно только гадать, сколько нас таких было за день.

Виноват всегда водитель…

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Многие автолюбители считают, что раз сумма штрафа незначительная, то гораздо проще заплатить деньги, нежели ходить по инстанциям и разбираться с инспекторами . На самом деле любое подобное привлечение к административной ответственности можно и даже нужно оспаривать. Потому что только таким образом можно добиться нормальной скоординированной работы городских служб.

Понятно, что сегодня фиксация нарушений в Москве происходит в основном автоматически, но ведь нас, автомобилистов, заверяют, что в любом случае существует некая проверка в ручном режиме. По-хорошему, инспекторы должны были не штрафы с камер людям рассылать, а связаться с коммунальщиками и сказать, чтобы убрали снег с дороги. В конце концов, временно прекратить фиксацию нарушений на этом участке или обнулить выписанные штрафы — это в компетенции сотрудников ГИБДД, но этого почему-то никто не сделал. В итоге виноватыми остались водители.

Я буду жаловаться!

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По закону на обжалование штрафа у собственника авто есть 10 суток. Они начинают отсчитываться с момента получения в письменном виде документов о привлечении автовладельца к административной ответственности. Как адвокат я бы не советовал пренебрегать временем, установленным на обжалование, потому что по его истечении доказать вашу невиновность будет гораздо сложнее. Придется восстанавливать сроки, а это лишнее юридическое движение. При этом бремя доказывания уважительных обстоятельств, по которым вы не подали жалобу, ляжет на вас.

Обжаловать штраф следует в той организации, которая его выписывала. В Москве это могут быть ГИБДД, МАДИ (Московская автодорожная инспекция. — Прим. ред.) или АМПП (Администратор московского парковочного пространства. — Прим. ред.). Все зависит от того, какие именно пункты ПДД вы нарушили. Внимательно посмотрите копию постановления: там должно быть указано, куда и кому направлять жалобу, если вы не согласны со штрафом. В моем случае мне необходимо было обратиться к начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Коротко и по делу

Я подготовил жалобу на действия инспектора ГИБДД по привлечению к административной ответственности.

Конкретного шаблона для ее составления нет. И все же я советую прикрепить к вашему письму копию постановления о нарушении. Это упростит его поиск в базе ГИБДД, и есть вероятность, что процедура обжалования пройдет быстрее.

В тексте жалобы я сделал акцент на вынужденном объезде препятствия и отсутствии причинно-следственной связи между действиями водителя и нарушением правил дорожного движения. Но это мой вариант. На практике владелец авто может в свободной форме указать, с чем именно он не согласен — например, ему пришлось совершить: «вынужденный уход на соседнюю полосу»; «объезд препятствия»; «уход от столкновения» и т.д.

Надо ли говорить о том, что ваши доводы не должны выглядеть надуманными. Если у вас на руках есть фото или съемка с автомобильного видеорегистратора, я бы посоветовал указать это в жалобе и просить приобщить их к материалам административного производства. Вы вправе требовать, чтобы запись была рассмотрена наряду с другими доказательствами. Особенно это актуально для ситуаций, в которых есть над чем поспорить. Но тогда надо готовиться к тому, что вас могут вызывать в группу разбора ГИБДД.

А механизм-то работает

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механизм обжалования штрафов реально работает — нужно только захотеть и приложить минимум усилий

Направив жалобу по почте, я стал ждать ответ. По опыту скажу, что сроки рассмотрения — вопрос открытый. Согласно пункту 341 Административного регламента ГИБДД , жалоба рассматривается в срок не позднее 30 дней с момента ее подачи. В исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 суток. Мне повезло — 22 января я ее направил, и где-то в середине февраля пришло уведомление, что моя жалоба удовлетворена, а штраф аннулирован. Вся процедура заняла чуть больше месяца. Согласитесь, это вполне терпимо, учитывая, что мне не пришлось никуда ездить и что-то кому-то объяснять. Могу сказать, что

Имейте в виду: