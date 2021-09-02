В путешествия, когда дорога ведет через лесные массивы, всегда беру с собой топор и лопату.
Я прикрепил к полке багажника снизу с помощью саморезов держатели пластиковых труб, в которые и вставил полезный инвентарь.
В. Смага, г. Волгоград
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
Renault Kaptur — современный автомобиль, но в багажнике нет ни удобных ниш, ни элементов для фиксации груза, — пишет В. Кривошеев из Самары. — Я использовал резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо.
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Фото: В. Смага