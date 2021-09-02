Как закрепить инвентарь, рассказал читатель «За рулем».

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В путешествия, когда дорога ведет через лесные массивы, всегда беру с собой топор и лопату.

Я прикрепил к полке багажника снизу с помощью саморезов держатели пластиковых труб, в которые и вставил полезный инвентарь.

В. Смага, г. Волгоград

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Renault Kaptur — современный автомобиль, но в багажнике нет ни удобных ниш, ни элементов для фиксации груза, — пишет В. Кривошеев из Самары. — Я использовал резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо.

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Фото: В. Смага