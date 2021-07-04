Фиксируем вещи в багажнике - простое решение

Если производитель автомобиля не предусмотрел никаких удобств, приходится выкручиваться.

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Renault Kaptur — современный автомобиль, но в багажнике нет ни удобных ниш, ни элементов для фиксации груза.

Я использовал резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо. Это простейший вариант. А можно второй крючок зацепить за ящик из-под фруктов.

В. Кривошеев, г. Самара

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: В. Кривошеев