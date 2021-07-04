Фиксируем вещи в багажнике — простое решение — журнал За рулем

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Фиксируем вещи в багажнике - простое решение

Если производитель автомобиля не предусмотрел никаких удобств, приходится выкручиваться.

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Renault Kaptur — современный автомобиль, но в багажнике нет ни удобных ниш, ни элементов для фиксации груза.

Я использовал резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо. Это простейший вариант. А можно второй крючок зацепить за ящик из-под фруктов.

В. Кривошеев, г. Самара

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: В. Кривошеев

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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