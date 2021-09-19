Маршрутка из СССР: проще простого, а народу нравилась

Материалы по темеВсе такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки
В послевоенные годы московский авторемонтный кузовной завод «Аремкуз» изготавливал непривычные для современного взора маршрутные такси. Шасси — от полуторки ГАЗ-ММ, а низкий кузов — фактически грузовой, но с продольными лавками! Дверь — сзади.
Основные маршруты такого транспорта пролегали между вокзалами и рынками. С чемоданами да корзинами в таком было вполне удобно.
Чертежи этой машины передали также на ремзаводы в Тбилиси, Киев, Иваново.
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему «умер» проект трехосного грузовика ГАЗ-33?
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Фото: из архива «За рулем»