Маршрутка из СССР: проще простого, а народу нравилась

Места хватало и пассажирам, и их багажу — что еще надо, чтобы доехать с вокзала на рынок!

В послевоенные годы московский авторемонтный кузовной завод «Аремкуз» изготавливал непривычные для современного взора маршрутные такси. Шасси — от полуторки ГАЗ-ММ, а низкий кузов — фактически грузовой, но с продольными лавками! Дверь — сзади.

Основные маршруты такого транспорта пролегали между вокзалами и рынками. С чемоданами да корзинами в таком было вполне удобно.

Чертежи этой машины передали также на ремзаводы в Тбилиси, Киев, Иваново.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему «умер» проект трехосного грузовика ГАЗ-33?

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История «полуторки» ГАЗ-ММ — тут.

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Фото: из архива «За рулем»