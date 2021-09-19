Маршрутка из СССР: проще простого, а народу нравилась — журнал За рулем

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Маршрутка из СССР: проще простого, а народу нравилась

Места хватало и пассажирам, и их багажу — что еще надо, чтобы доехать с вокзала на рынок!

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В послевоенные годы московский авторемонтный кузовной завод «Аремкуз» изготавливал непривычные для современного взора маршрутные такси. Шасси — от полуторки ГАЗ-ММ, а низкий кузов — фактически грузовой, но с продольными лавками! Дверь — сзади.

Основные маршруты такого транспорта пролегали между вокзалами и рынками. С чемоданами да корзинами в таком было вполне удобно.

Чертежи этой машины передали также на ремзаводы в Тбилиси, Киев, Иваново.

Маршрутка из СССР: проще простого, а народу нравилась

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Фото: из архива «За рулем»

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