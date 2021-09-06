УАЗ показал новый внедорожник Spartan

Новый? И да, и нет! Это электрическая версия Хантера, которую будут делать серийно на конвейере УАЗа.

Материалы по теме В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter

5 сентября в рамках празднования 80-летия завода УАЗ был показан внедорожник UAZ Spartan EV, фактически являющийся электрической версией УАЗ Хантер. Показанный прототип был разработан и подготовлен совместно с чешскими партнерами завода, компанией MWM.

Европейцы с этой машиной уже знакомы — в частности, ранее этот автомобиль тестировали немецкие журналисты, а прямо сейчас один из двух собранных образцов находится в Великобритании. Более того, к настоящему моменту автомобиль сертифицирован для дорог Евросоюза в Великобритании доступен к заказу по цене в 40 тысяч евро.

Материалы по теме Немецкие СМИ: ваш УАЗ должен стоить от 3 млн рублей

Вместе с тем, УАЗ и MWM изучают потенциальный российский спрос — и именно поэтому второй образец электро-Хантера был показан на юбилее завода. Презентация началась с небольшого конфуза: автомобиль не смог въехать в шатер, где была запланирована презентация — ворота оказались слишком низкими.

Однако, судя по опубликованным видеоматериалам, в дальнейшем эмоции от этой машины у собравшихся были в основном позитивные. Конструктивно Спартан решен просто: серийный уазовский движок покидает моторный отсек, а вместо него ставится электродвигатель мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Трансмиссия остается штатной, хотя нужды в ней практически нет.

Материалы по теме Электрический УАЗ: 160 сил и 400 км на одной зарядке

Количество и, соответственно, объем электрических батарей можно варьировать. Максимальная комплектация предполагает батареи вместо обоих баков, плюс аккумуляторы в багажнике. Запас хода — 200–250 км, хотя ранее назывался пробег в 400 км.

За 1 час можно загнать в батарею 5% емкости при зарядке от обычной сети и 80% — при высоковольтной зарядке. Вся электрическая начинка — китайская, софт разработан в MWM, а компоновкой чехи занимались совместно со специалистами УАЗа.

Важной новостью является то, что машина не позиционируется как штучная «переделка». Это серийный продукт, который будут собирать на мощностях УАЗа. Пока основной рынок сбыта — это Европа. По предварительным данным, первыя партия составит 10 товарных экземпляров.

Если в России появится интерес к такой технике, цена должна оказаться существенно ниже европейских 40 тысяч евро — часть комплектующих станет российской, массовость «уронит» закупочную цену компонентов, да и сама сборка станет дешевле. Однако конкретных цифр на УАЗе пока не называют.

Фото: MWM

Видео: Youtube / Uazovod Patrick, Z Drive, Maksim Fedorov.