Немцы переделали нашу Ниву в электрокар

Превращает классическую трехдверку Lada Niva в электромобиль компания Schmid GmbH, получившая патент на оригинальный способ электрификации.

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За электрическую трехдверную Lada Niva Elantrie в Германии просят €19 990 (1,7 млн рублей). Называется комплект доработок Elantrie и позволяет переделать практически любую машину с ДВС в электрокар. Название образовалось от слова ELektroANTRIEb — электропривод.

«Внедорожник со 100% электрическим приводом — наша серийная модель и идеальное решение для повседневного использования в качестве второго транспортного средства, будь то в городе или на бездорожье», — говорится в рекламе.

Теперь самое интересное: коленчатый вал Нивы вращает электромотор от литий-железо-фосфатной батареи, расположенной на месте бензобака. В машине запатентованная технология — оставлен блок цилиндров, с которого сняли головку, удалили шатуны и поршни. Вращение передается через цепной привод. Решение кажется немного мудреным — электромотору в такой системе приходится крутить ненужный коленчатый вал. Вероятно, сделано это, чтобы не мучиться с демонтажем, из-за этого переделка получается максимально простой и дешевой — всего 2800 евро, после чего Лада становится полностью экологичной, никаких СО 2 .

Подсчитано, что такой электровариант Нивы позволит сэкономить около 2000 евро в год на топливе относительно бензинового при том же пробеге.

Пробег Lada Niva Elantrie на одной зарядке составляет 130 км. Срок службы — 9000 циклов заряда-разряда. Этого должно хватить примерно на 25 лет, после чего батарея сохранит остаточную емкость в районе 80%. В багажнике Нивы установлена розетка 220 В, от которой можно запитать внешние потребители мощностью до 2 кВт. Напомним, в стандартной полноприводной Niva Legend установлен бензиновый мотор объемом 1,7 литра, мощностью 83 л.с., агрегатированный 5-ступенчатой механикой.

Niva Legend и Niva Travel в Японии продают за 2–2,2 млн рублей.

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