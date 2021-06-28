Niva Legend и Niva Travel в Японии продают за 2-2,2 млн рублей

В Страну восходящего солнца модели Lada официально не поставляются. А в России Нивы стоят заметно меньше.

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В Японии выставили на продажу новые Niva Legend и Niva Travel. Данные объявления на внедорожники появились в Twitter-аккаунте leparnassSA.

Пятидверная Niva Legend в комплектации Luxe предлагается за 3 380 000 йен (примерно 2 200 000 рублей по актуальному курсу). Niva Travel в версии Off—road оценивается в 2 980 000 йен (1 940 000 рублей). На российском рынке аналогичные Нивы стоят 692 900 рублей и 941 900 рублей соответственно.

Токийский автосалон Le Parnass — серый импортер — закупает машины во Владивостоке у «Восток-Лада». Этот же дилер недавно отправил в Японию на реализацию и обновленный Lada Largus Cross. Стоимость семиместного универсала со 106-сильным атмосферником составляет 3 380 000 йен (2 200 000 рублей). В России цены на Largus Cross начинаются с 899 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 015 900 рублей.

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Лады для Японии ничем не отличаются от моделей, которые продаются на нашем рынке. За рубежом машины Lada позиционируются в качестве уникальных и имиджевых экземпляров.