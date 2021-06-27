От кабриолета до катафалка: как Жигули переделывали за границей

В советские времена на экспорт уходили до 100 тысяч Лад в год. Местные дилеры переделывали их так, что трудно было узнать.

Великобритания: правый руль и кондиционер

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В Туманный Альбион праворульные Жигули уходили десятками тысяч. Местная реклама звучала гордо: «Больше роскоши за меньшие деньги!»

Действительно, одноклассники Лад на британском рынке стоили на 200–300 фунтов дороже.

«Роскошь» местные дилеры создавали так: ставили подголовники на передние сиденья, наклеивали модные черные молдинги, иногда меняли колеса. Порой даже красили машины металликами и врезали люки в крышу.

Кроме того, именно в Британии покупателям Жигулей впервые предложили кондиционеры Hitachi (комплектация «шестерки» с кондиционером официально именовалась 2106–70).

Даже придирчивая британская пресса в 1970-х принимала Лады совсем неплохо. Скажем, журнал Motor хвалил динамику, удобное переключение передач, вместительность, а критиковал, в основном, лишь убогую отделку салона.

Британская праворульная Lada 1300 Saloon Топовая версия английских Жигулей — Lada 1600 ES

Фирма SATRA — давний экспортер советских автомобилей — совместно с тольяттинцами даже сделала две машины с автоматическими коробками передач. Одну с агрегатом GM, как на аналогичном FIAT, вторую — с Borg Warner.

Правда, дальше дело не пошло. Продажу Жигулей в Британии свернули в 1992 году. Встречающиеся сейчас на Западе заднеприводные Лады с автоматами — работа мелких фирмочек.

ФРГ: больше обвеса, меньше мощности

Немцы тоже облагораживали наши автомобили клееными молдингами, дисками колес, иногда люками в крыше. Но особенной популярностью пользовались версии с пластиковым обвесом: массивными бамперами в цвет кузова и накладками на пороги. (Позднее такой тюнинг, правда, более аляповатый, перекочевал и к нам.)

Еще немцы любили модификации с наименее мощными двигателями. Связано это было и с налоговыми особенностями ФРГ, и с потребностями экономных бюргеров. Скажем, «пятерку» (она же Lada Nova) продавали в ФРГ не только с мотором 1,5 л мощностью 75 л.с., но и в версии Junior с 60-сильным (по стандарту DIN) двигателем 1,2 л.

В перестроечные времена, когда открылись границы, «онемеченные» Жигули появились и у нас.

Западногерманская Lada Nova Special

Нидерланды, Бельгия: фургон, фейслифтинг и Natasha

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Сделать из недорогой «четверки» развозной фургон — вполне логичное решение. В частности, такие машины под именем Lada 1.3 Bestel предлагали в Голландии.

Бельгийская компания Scaldia-Volga, крупный импортер советских машин, всегда старалась заманить покупателей эксклюзивной отделкой. Вот и ВАЗ-2105 во второй половине 1980-х украсили решеткой радиатора, массивными бамперами и порогами. Получилось не очень.

А еще Scaldia-Volga торговала кабриолетами на базе «восьмерки». Открытой модификации дали кокетливое имя — Lada Natasha.

Lada 1.3 Bestel из Голландии Последняя попытка рестайлинга Лады фирмой Scaldia-Volga

Финляндия: сделали турбо-Жигули

ВАЗы у финнов продавались неплохо. Даже при том, что большинство машин были такими же, что и у советских покупателей.

Зато именно в Финляндии появилась «семерка» с турбонаддувом! Сделали автомобиль совместно с финским экспортером — фирмой Konela. Финская пресса писала о машине мало. Указывали лишь, что турбо-Lada разгоняется до 180 км/ч и что это самая дешевая на финском рынке модель с турбонаддувом.

Финская «семерка» с турбонаддувом

Канада: новая безопасность и мужское имя

Для этой страны в Тольятти создали специальные модификации ВАЗ-2106-37 — двигатель 1,6 л и ВАЗ-21061-37 — с мотором 1,5 л (он был более популярен за океаном).

Машины, в соответствие с местными требованиями безопасности, получили новые бамперы с гидробуферами, брусья в дверях. На задних крыльях «шестерки» вместо катафотов поставили красные фонарики. Салон обзавелся красной лампой — сигнализатором непристегнутых ремней.

Как допоборудование шли модные колеса, коврики и рули. За четыре года за океан уехали 12 900 машин. Продукция ВАЗа даже попала в кино: в фильме ужасов Deadly Eyes 1982 года главный герой ездит на Жигулях.

А в 1986-м фирма Peter Dennis начала продавать заднеприводные Лады под маркой Dennis Signet, заменив даже эмблему на решетке радиатора. Топовая версия нашего ВАЗ-2107 получила не только модные колеса, но и наклейку на борт, имитирующее дерево. Такие штуки в США и Канаде одно время были очень модны.

Канадская Lada 1500S Dennis Signet — «семерка» из Канады

Соцстраны: хотели выше и длиннее

Самые необычные — сильно переделанные Жигули были в странах соцлагеря. В Югославии в 1980-е сделали санитарный ВАЗ-2104 с сильно удлиненным задним свесом и уж совсем неожиданную для Жигулей модификацию — катафалк.

Не менее старательно Жигули модернизировали на Кубе. Только в ином направлении. Там популярны не только удлиненные в базе шестидверные седаны, но и подобие универсала. Причем в пристроенном сзади «скворечнике» при необходимости возят не только чемоданы, но и людей. По вместительности кубинские Жигули уж точно превзошли все остальные. Да и по оригинальности — тоже.

Югославский катафалк с «лицом» ВАЗ-2107 Скорая помощь из Югославии Кубинское такси

Немного не доехали до Штатов

На волне канадского успеха в 1979-м Жигулам открывалась дорога на рынок США. Но после ввода советских войск в Афганистан об этом не могло быть и речи.

Ну а в других странах Лады ценили: за проходимость, неприхотливость и, конечно же, за дешевизну. Были и те, кто обвинял СССР в демпинге. Но стране нужна была валюта, а низкие цены были единственным способом занять свою нишу на западном рынке.

Фото: из архива «За рулем»