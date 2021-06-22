В Японии продали новый Ларгус - сколько он там стоит?

На фотографиях - 7-местная машина, официально купленная у дилера Lada во Владивостоке.

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Примечательная пара фотографий получила большую популярность в соцсетях в последние дни. На этих фото — новый Lada Largus Cross, стоящий в одном из японских портов. Комментаторы спорят, кому и зачем понадобилось ввозить российский универсал в Японию.

На изображениях отсутствуют признаки фотомонтажа, а исполнение автомобиля — самое обыкновенное. Это недавно прошедший обновление Ларгус Кросс с левым расположением руля — альтернативных версий АВТОВАЗ попросту не выпускает. «Русский автомобиль» со ссылкой на японский твиттер-аккаунт leparnassSA сообщает, что это первый экземпляр Ларгуса в Стране восходящего солнца.

Источник пишет, что автомобиль оснащен 106-сильным двигателем (также безальтернативным для Кросса) и имеет 7-местную компоновку салона. Обращает на себя внимание номерная рамка: на ней надпись «Восток Лада» и телефон официального автосалона Lada во Владивостоке. То есть машина приобретена через дилерскую сеть бренда и потом экспортирована в Японию.

Указана и цена автомобиля в японской валюте: 3 380 000 иен, что составляет около 2 250 000 рублей. Для сравнения, в России цены на 7-местный Largus Cross лежат в диапазоне от 926 900 до 1 015 900 рублей.

В Европе новые автомобили Lada не такая уж редкость, но стоят они там тоже недешево.

Фото: Twitter / @leparnassSA