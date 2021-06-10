Почем Niva Travel для европейцев? Дорого!

В любой европейской стране наши машины даже в самой бедной комплектации стоят значительно дороже миллиона рублей.

Материалы по теме Внедорожники Niva Legend и Travel продаются в Европе без ведома АВТОВАЗа

Несмотря на официальное прекращение поставок в 2019 году, новые автомобили Lada продолжают ввозиться в Европу силами частных компаний. Судя по всему, довольно тепло Старый Свет принял рестайлинговую Ниву — внедорожник Niva Travel.

Известно как минимум три европейских страны, где существуют автосалоны, занимающиеся продажами этих машин. Ранее «Российская газета» уже публиковала прайсы на российские внедорожники в Чехии и Германии, а сейчас тот же источник сообщил цены на Niva Travel в Словакии. Компания Lada Žilina продает Niva Travel по ценам от 16 590 евро за базовую версию до 18 990 евро за комплектацию Off-Road. На российские деньги — от 1 471 000 до 1 670 000 рублей.

В Чехии наши машины немного дешевле: от 420 063 за базу и до 477 735 крон за версию Luxe, то есть от 1 439 000 до 1 637 000 рублей. А вот в Германии, напротив, самые высокие цены на Niva Travel: от 18 990 до 19 990 евро, то есть от 1 659 000 до 1 746 000 рублей. К слову, Niva Legend обходится немцам в цену от 13 990 евро — или от 1 222 000 рублей.

А вышеупомянутая Lada Žilina продает в Словакии не только Niva Legend и Niva Travel, но и Гранту, Весту и XRAY.

Фото: АВТОВАЗ