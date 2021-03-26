Lada не уйдет из Европы: еще одна страна ЕС, где продают все модели

«Мы предлагаем новые, незарегистрированные автомобили, вы будете первым владельцем. Транспортные средства соответствуют всем правилам и законам Словакии и Евросоюза», сообщает сайт компании.

Материалы по теме Внедорожники Niva Legend и Travel продаются в Европе без ведома АВТОВАЗа

Ранее в марте текущего года мы уже сообщали о том, что новые автомобили Lada продаются в Великобритании и Германии без какого-либо участия АВТОВАЗа — машины ввозятся в эти государства предпринимателями, которые и оформляют все документы. Еще одной европейской страной, где продается практически весь современный модельный ряд российского бренда, является Словакия.

Компания Lada Žilina предлагает в Словакии своим клиентам Гранту в любом из четырех типов кузова, Весту в кузове седан, универсал и его кросс-версию, хэтчбеки XRAY и XRAY Cross, только что стартовавший в продажах в России внедорожник Niva Travel, а также широкий список вариантов модели Niva Legend — правда, еще под прежним названием Lada 4x4.

Так выглядит автосалон Lada Žilina в Словакии, город Жи́лина (Žilina)

В частности, летом прошлого года компания опубликовала ролик, в котором показано, как в автосалон прибывают новые российские внедорожники.

Официальный сайт компании выполнен в фирменном стиле Lada, однако очевидно, что к АВТОВАЗу этот ресурс отношения не имеет; в разработчиках указана словацкая компания, копирайты российского бренда нигде не значатся. Сама компания Lada Žilina принадлежит холдингу Autoprofit Group, который занимается продажами в Словакии машин Skoda, Peugeot, Hyundai и Lada. Для автосалона российского бренда создан виртуальный шоу-рум.

Пресс-служба АВТОВАЗа неоднократно заявляла, что предприятие прекратило поставки в Европу с лета 2019 года, а возвращение на европейский рынок планируется с новым поколением Niva не ранее 2024 года. Однако в нынешнем марте компания Lada Žilina опубликовала новое видео под названием «Lada Niva Bronto 2021».

Для старой Нивы с новым названием Legend действительно было запланировано возвращение модификации Bronto с улучшенными внедорожными характеристиками.

Фото: Google Street View, скриншот

Видео: YouTube/Autoprofit Group