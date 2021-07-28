Британцы скупают наши Нивы втридорога — журнал За рулем

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Британцы скупают наши Нивы втридорога

В 2020 году АВТОВАЗ прекратил поставки моделей Lada на европейский рынок. Но импорт продукции Lada в Европу продолжается - это происходит силами частных компаний, так называемых «серых дилеров».

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Высоким спросом пользуется Lada Niva Legend, которая предлагается в Германии, Словакии, Чехии. В марте текущего года поставки легендарного внедорожника возобновились и в Великобританию. Тогда страна вышла из состава Европейского союза — экологические нормы стали менее жесткими.

«Серые дилеры» закупают машины, ввозят малыми партиями и перепродают. При этом на Niva Legend наблюдается ажиотажный спрос — их сразу раскупают.

В Сети появился снимок автовоза, на котором стоят товарные Niva Legend. Партия Внедорожники прибыла в порт Дувр, что в английском городе Мэнстон. Как пишет Lada Niva Documentary, из семи автомобилей пока не реализован только один — в люксовом исполнении и цвете «Кориандр».

В Великобритании Lada Niva Legend стоит от 17 295 фунтов стерлингов (примерно 1 760 00 рублей). Стоимость модели в России начинается от 632 900 рублей.

Фото: Lada Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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