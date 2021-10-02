Тест Peugeot Traveller: кемпер на минималках

Новообразованный концерн Stellantis пока не может похвастать особыми достижениями на нашем рынке. В последние годы завод «ПСМА Рус» в Калуге работает даже не вполсилы, а в лучшем случае на 10% от потенциальных возможностей. Но французы не опускают руки. Освоили производство «каблучков», наладили выпуск турбодизеля 1.6 и рассчитывают до конца года заметно увеличить свою долю в коммерческом сегменте. Активно развивают экспорт.
Новых клиентов привлекают и нестандартными ходами — например, продаются заводские изотермические фургоны. Среди возможных вариантов на будущее — кемпер, сделанный на основе полноприводного Тревеллера. Пока это лишь опытный экземпляр — чтобы прощупать рынок. Если покупателям понравится, французы обещают наладить производство.
Дополнительное оснащение
Обычно кемпером называют автомобиль с поставленным на шасси легкой коммерческой машины жилым модулем. Внутри они полностью меблированы, есть туалет, душ, кухня и много чего еще. Полноценный дом на колесах. Иногда в кемперы перестраивают фургоны и микроавтобусы: ставят подъемную крышу с парой спальных мест, встраивают мебель, газовую плиту и так далее.
В Peugeot пошли самым простым путем. Подъемного верха нет — на крышу поставили экспедиционный багажник с парой прожекторов. Там же закрепили запаску, высвободив немного места в багажнике.
Салон лишился третьего ряда сидений, но первый и второй остались стандартными: в машине 5 мест. Встроенной мебели нет. Главные изменения — в багажнике. В него вставлен своеобразный пенал, разделенный двумя вертикальными перегородками. Из левой ячейки на салазках выдвигается двухконфорочная газовая плита, из центральной — портативный холодильник. Справа находится импровизированная раковина из пары пластиковых бачков со сливными кранами (вмещают 10 л) и тазика.
Сверху этой конструкции — плоская и жесткая полка. Для организации спального места опрокидываешь вперед спинки второго ряда, раскладываешь полку, кидаешь сверху складной матрац, который хранится между полкой и потолком. И готова спаленка. Двоим здесь места вполне хватает, хотя зазор между ложем и потолком (65 см) хотелось бы повыше — вдруг вы там займетесь еще чем, кроме сна?
Туалета или душа в таком «домике» нет. Даже багаж кинуть некуда. Не понимаю, почему туристическую машину сделали на основе «стандартной» длины кузова L2 — удлиненная на 35 см версия L3 подошла бы больше. Наличие фаркопа намекает, что поклажу можно возить в прицепе, хотя это отдельная непростая история.
А еще к правой части крыши прикручен складной тент — маркиза. В развернутом состоянии она обеспечивает навес сбоку от машины — пара стульев и столик под ним вполне помещаются. Вот только саму эту мебель на точку отдыха надо еще привезти, а с «пеналом» в багажнике места для нее не остается. На верхнем багажнике если только.
Поэтому главным достоинством конструкции оказывается модульность. Интегрировать «кухонно-кроватный» набор можно в любой аналогичный микроавтобус — или по окончании отпуска вынуть его из багажника, превратив машину в стандартный Traveller.
Полный привод и возможности на бездорожье
Название не случайно: путешественник из Тревеллера отличный! Проходимость у полноприводной машины отменная. Я проехал с десяток километров по раскатанной лесовозами лесной просеке, пересекал глубокие колеи, карабкался в размытые горки — и Peugeot выдюжил, ни разу не застряв. Настолько вездеходного микроавтобуса доселе не встречал!
Во Франции переднеприводные Тревеллеры превращают в полноприводные не на основном заводе — этим занимается компания Dangel. У нас же машина получает данжелевскую трансмиссию 4×4 на заводе в Калуге. Пристыкованный к шестиступенчатой механике (полноприводных Тревеллеров с автоматом не делают) узел отбора мощности, составной кардан с двумя промежуточными опорами, идущий к вискомуфте в заднем редукторе, - вот и вся премудрость.
Такая схема с вискомуфтой была популярна лет так тридцать назад, а сейчас стала редкостью: более современные многодисковые муфты срабатывают быстрее, в то время как вискомуфте на блокировку нужно полсекунды. Зато вязкостная муфта не отключится из-за перегрузки, в чём я убедился на практике: десять минут нарезал пятаки в глубоком песке, а машине хоть бы хны!
Хорошей проходимости способствует и увеличенный до 200 мм клиренс — для этого на верхние опоры передней и задней подвески установили проставки. Соответственно, пришлось нарастить и длину рулевого вала. На управляемости эти меры принципиально не отразились — Traveller крепко стоит на прямой на магистральных скоростях и надежно держит траекторию в поворотах (по «автобусным» меркам, конечно). Нет больших различий и по динамике: 150‑сильному турбодизелю лишний центнер массы — что слону дробина.
А вот плавность хода стала очевидно хуже. В этом «повинны» входящие в тревел-пакет жесткие зубастые шины BFGoodrich All-Terrain, из-за которых машина излишне подробно повторяет микропрофиль дороги. Вдобавок у кемпера пенал в багажнике и его начинка на неровностях скрипят и постукивают. В дальней дороге будет выматывать.
Специальная версия для России
Создание жилой модификации — инициатива российского офиса. В Европе таких версий нет. Наши же считают, что смогут довести эту машину до салонов официальных дилеров.
Ответа на животрепещущий вопрос — сколько новинка будет стоить? — французы не дают. Сказали только, что ориентировочная доплата за тревел-набор составит 800 тысяч рублей. Реально? Это ведь не глобальная переделка, а лишь комплект не самого дорогостоящего оборудования. Не может ящик с плиткой и холодильником стоить таких денег!
Уже есть аналогичные предложения от сторонних фирм по цене 350–400 тысяч рублей за модуль. А собрать подобную конструкцию самостоятельно, думаю, можно не дороже чем за 100 тысяч. Правда, остается вопрос легализации доработок — тут частникам с заводом соперничать сложно, а гаишники, судя по всему, будут лютовать всё сильнее.
|Достойная проходимость и ходовые качества, универсальность доработок
|Нет места для багажа, душа и туалета, автомат не совмещается с полным приводом
Peugeot Traveller 4×4
- Длина / ширина /высота / база 4956 / 1920 / 1980 / 3275 мм*
- Снаряженная масса 2256 кг
- Объем багажника (VDA) 603–3061 л
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 13,3 с
- Максимальная скорость 170 км/ч
- Топливо / запас топлива ДТ / 69 л
- Расход топлива: смешанный цикл 7,4 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; М6
* Данные для стандартной полноприводной модификации.
МИКРОАВТОБУСЫ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ
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- Что касается компании Renault, то у нее особое видение будущего кемперов — это будет автономный блок с доставкой.
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