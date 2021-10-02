Тест Peugeot Traveller: кемпер на минималках

В полноприводном минивэне Peugeot Traveller появились спальные места. Кто и зачем их сделал - и какова доплата?

Новообразованный концерн Stellantis пока не может похвастать особыми достижениями на нашем рынке. В последние годы завод «ПСМА Рус» в Калуге работает даже не вполсилы, а в лучшем случае на 10% от потенциальных возможностей. Но французы не опускают руки. Освоили производство «каблучков», наладили выпуск турбодизеля 1.6 и рассчитывают до конца года заметно увеличить свою долю в коммерческом сегменте. Активно развивают экспорт.

Новых клиентов привлекают и нестандартными ходами — например, продаются заводские изотермические фургоны. Среди возможных вариантов на будущее — кемпер, сделанный на основе полноприводного Тревеллера. Пока это лишь опытный экземпляр — чтобы прощупать рынок. Если покупателям понравится, французы обещают наладить ­производство.

Peugeot Traveller 4×4. Высокий клиренс и полный привод позволяют разбить лагерь вдали от цивилизации — на обычном кемпере сюда не доедешь.

Дополнительное оснащение

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Обычно кемпером называют автомобиль с поставленным на шасси легкой коммерческой машины жилым модулем. Внутри они полностью меблированы, есть туалет, душ, кухня и много чего еще. Полноценный дом на колесах. Иногда в кемперы перестраивают фургоны и микроавтобусы: ставят подъемную крышу с парой спальных мест, встраивают мебель, газовую плиту и так далее.

В Peugeot пошли самым простым путем. Подъемного верха нет — на крышу поставили экспедиционный багажник с парой прожекторов. Там же закрепили запаску, высвободив немного места в багажнике.

Маркиза прикручена неудачно — шатается при легком прикосновении. В Peugeot уверяют, что на серийных машинах такого не будет.

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Салон лишился третьего ряда сидений, но первый и второй остались стандартными: в машине 5 мест. Встроенной мебели нет. Главные изменения — в багажнике. В него вставлен своеобразный пенал, разделенный двумя вертикальными перегородками. Из левой ячейки на салазках выдвигается двухконфорочная газовая плита, из центральной — портативный холодильник. Справа находится импровизированная раковина из пары пластиковых бачков со сливными кранами (вмещают 10 л) и тазика.

Сверху этой конструкции — плоская и жесткая полка. Для организации спального места опрокидываешь вперед спинки второго ряда, раскладываешь полку, кидаешь сверху складной матрац, который хранится между полкой и потолком. И готова спаленка. Двоим здесь места вполне хватает, хотя зазор между ложем и потолком (65 см) хотелось бы повыше — вдруг вы там займетесь еще чем, кроме сна?

Мягкий матрац толщиной 10 см хорошо подходит для отдыха. Длина спального места 195 см, ширина — 125. Для двоих — вполне.

Двухконфорочная плита Rsonic поставляется из Германии. В переводе на наши деньги там за нее просят около 9500 рублей. Холодильники Dometic родом из Швеции. Разброс цен на них от 35 до 70 тысяч рублей. Пластиковый бачок можно взять за тысячу.

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Туалета или душа в таком «домике» нет. Даже багаж кинуть некуда. Не понимаю, почему туристическую машину сделали на основе «стандартной» длины кузова L2 — удлиненная на 35 см версия L3 подошла бы больше. Наличие фаркопа намекает, что поклажу можно возить в прицепе, хотя это отдельная непростая история.

А еще к правой части крыши прикручен складной тент — маркиза. В развернутом состоянии она обеспечивает навес сбоку от машины — пара стульев и столик под ним вполне помещаются. Вот только саму эту мебель на точку отдыха надо еще привезти, а с «пеналом» в багажнике места для нее не остается. На верхнем багажнике если только.

Поэтому главным достоинством конструкции оказывается модульность. Интегрировать «кухонно-кроватный» набор можно в любой аналогичный микроавтобус — или по окончании отпуска вынуть его из багажника, превратив машину в стандартный Traveller.

Салон эргономичен и функционален: мест для хранения мелких вещей не сосчитать. Между передними креслами — проход на второй ряд: удобнейшее решение для путешествий с детьми.

Французская механика понравилась короткими и точными ходами, но сцепление требует некоторой привычки. Автомат с полным приводом не сочетается. Шайба управления полным приводом имеет два режима: Eco и 4WD, то есть «выключено» и «активировано подключение задних колес по факту пробуксовки». При запуске двигателя задействуется ранее выбранный режим. Подстаканники на передней панели неглубокие: при тряске стаканы из них вываливаются. И к ним надо тянуться.

Полный привод и возможности на бездорожье

Название не случайно: путешественник из Тревеллера отличный! Проходимость у полноприводной машины отменная. Я проехал с десяток километров по раскатанной лесовозами лесной просеке, пересекал глубокие колеи, карабкался в размытые горки — и Peugeot выдюжил, ни разу не застряв. Настолько вездеходного микроавтобуса доселе не встречал!

Доплата 800 тысяч за туристическое оснащение — не перебор?

Бака с составом AdBlue хватает примерно на 20 тысяч км: расход — около литра на 1000 км. Ездить с сухим баком не получится: автоматика будет блокировать запуск двигателя.

Во Франции переднеприводные Тревеллеры превращают в полноприводные не на основном заводе — этим занимается компания Dangel. У нас же машина получает данжелевскую трансмиссию 4×4 на заводе в Калуге. Пристыкованный к шестиступенчатой механике (полноприводных Тревеллеров с автоматом не делают) узел отбора мощности, составной кардан с двумя промежуточными опорами, идущий к вискомуфте в заднем редукторе, - вот и вся премудрость.

Такая схема с вискомуфтой была популярна лет так тридцать назад, а сейчас стала редкостью: более современные многодисковые муфты срабатывают быстрее, в то время как вискомуфте на блокировку нужно полсекунды. Зато вязкостная муфта не отключится из-за перегрузки, в чём я убедился на практике: десять минут нарезал пятаки в глубоком песке, а машине хоть бы хны!

Французы серьезно поработали с защитой днища: стальными «латами» прикрыт не только силовой агрегат, но и топливный бак, емкость AdBlue, задний редуктор. Вискомуфта и кардан не требуют обслуживания. Замена масла в редукторе проводится при каждом ТО (раз в 20 тысяч км), в механической коробке — раз в 120 тысяч км.

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Хорошей проходимости способствует и увеличенный до 200 мм клиренс — для этого на верхние опоры передней и задней подвески установили проставки. Соответственно, пришлось нарастить и длину рулевого вала. На управляемости эти меры принципиально не отразились — Traveller крепко стоит на прямой на магистральных скоростях и надежно держит траекторию в поворотах (по «автобусным» меркам, конечно). Нет больших различий и по динамике: 150‑сильному турбодизелю лишний центнер массы — что слону дробина.

А вот плавность хода стала очевидно хуже. В этом «повинны» входящие в тревел-пакет жесткие зубастые шины BFGoodrich All-Terrain, из-за которых машина излишне подробно повторяет микропрофиль дороги. Вдобавок у кемпера пенал в багажнике и его начинка на неровностях скрипят и постукивают. В дальней дороге будет выматывать.

Специальная версия для России

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Создание жилой модификации — инициатива российского офиса. В Европе таких версий нет. Наши же считают, что смогут довести эту машину до салонов официальных дилеров.

Ответа на животрепещущий вопрос — сколько новинка будет стоить? — французы не дают. Сказали только, что ориентировочная доплата за тревел-набор составит 800 тысяч рублей. Реально? Это ведь не глобальная переделка, а лишь комплект не самого дорогостоящего оборудования. Не может ящик с плиткой и холодильником стоить таких денег!

Уже есть аналогичные предложения от сторонних фирм по цене 350–400 тысяч рублей за модуль. А собрать подобную конструкцию самостоятельно, думаю, можно не дороже чем за 100 тысяч. Правда, остается вопрос легализации доработок — тут частникам с заводом соперничать сложно, а гаишники, судя по всему, будут лютовать всё сильнее.

Peugeot Traveller 4×4

Достойная проходимость и ходовые качества, универсальность доработок Нет места для багажа, душа и туалета, автомат не совмещается с полным приводом

Peugeot Traveller 4×4

Длина / ширина /высота / база 4956 / 1920 / 1980 / 3275 мм*

4956 / 1920 / 1980 / 3275 мм* Снаряженная масса 2256 кг

2256 кг Объем багажника (VDA) 603–3061 л

603–3061 л Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 13,3 с

13,3 с Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 69 л

ДТ / 69 л Расход топлива: смешанный цикл 7,4 л/100 км

7,4 л/100 км Трансмиссия полный привод; М6

* Данные для стандартной полноприводной модификации.

МИКРОАВТОБУСЫ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ

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Что касается компании Renault, то у нее особое видение будущего кемперов — это будет автономный блок с доставкой.

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Фото автора и Peugeot