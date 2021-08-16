Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — журнал За рулем

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Отель на колесах — совсем другой тип кемпера

Renault Hippie Caviar Hotel — это совершенно новый взгляд на дома на колесах, о котором мы и представления не имели.

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Непонятно, что и думать об этой странной новой идее Renault. Назвать кемпер Hippie Caviar Hotel (приблизительно, икорный отель хиппи) можно было только ради привлечения внимания. Будто самой идеи такого дома на колесах недостаточно.

Как бы то ни было, новый кемпер Renault на базе Trafic появится в ближайшем будущем. Хотя бы в виде концепта.

Поскольку это всего лишь тизер, Renault, не вдаваясь в подробности, заявляет, что это роскошный пятизвездочный отель на колесах.

Тут все трансформируется: журнальный столик — в лестницу, скамейка — в кровать, которую можно поставить где угодно.

Но главная особенность отеля — «логистический контейнер». Например, это полностью оборудованная ванная комната, а также полностью заряженные батареи, которые могут быть доставлены дроном в любую точку на карте.

Renault планирует представить Hippie Caviar Hotel на выставке Caravan Salon 2021 в Дюссельдорфе, который откроется 27 августа. Идея, безусловно, дикая, но в ней есть смысл.

  • Не так давно в продаже появился плавающий кемпер, жить в котором можно прямо посреди озера.
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Изображения: Renault

Отель на колесах — совсем другой тип кемпера

Renault Hippie Caviar Hotel — это совершенно новый взгляд на дома на колесах, о котором мы и представления не имели.

Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — фото 1270563Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — фото 1270562Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — фото 1270561Отель на колесах — совсем другой тип кемпера
Отель на колесах — совсем другой тип кемпера

Renault Hippie Caviar Hotel — это совершенно новый взгляд на дома на колесах, о котором мы и представления не имели.

Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — фото 1270562Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — фото 1270563Отель на колесах — совсем другой тип кемпера — фото 1270561Отель на колесах — совсем другой тип кемпера
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