Renault Hippie Caviar Hotel — это совершенно новый взгляд на дома на колесах, о котором мы и представления не имели.

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Непонятно, что и думать об этой странной новой идее Renault. Назвать кемпер Hippie Caviar Hotel (приблизительно, икорный отель хиппи) можно было только ради привлечения внимания. Будто самой идеи такого дома на колесах недостаточно.

Как бы то ни было, новый кемпер Renault на базе Trafic появится в ближайшем будущем. Хотя бы в виде концепта.

Поскольку это всего лишь тизер, Renault, не вдаваясь в подробности, заявляет, что это роскошный пятизвездочный отель на колесах.

Тут все трансформируется: журнальный столик — в лестницу, скамейка — в кровать, которую можно поставить где угодно.

Но главная особенность отеля — «логистический контейнер». Например, это полностью оборудованная ванная комната, а также полностью заряженные батареи, которые могут быть доставлены дроном в любую точку на карте.

Renault планирует представить Hippie Caviar Hotel на выставке Caravan Salon 2021 в Дюссельдорфе, который откроется 27 августа. Идея, безусловно, дикая, но в ней есть смысл.

Не так давно в продаже появился плавающий кемпер, жить в котором можно прямо посреди озера.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Изображения: Renault