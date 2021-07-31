Свершилось: появился плавающий дом на колесах

Terra Wind RV, выпускаемый мелкосерийно, одинаково хорошо ездит по дорогам и ходит по спокойной воде, как яхта.

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Cool Amphibious Manufacturers International создали уникальный плавающий дом на колесах. Он похож на многие другие автодома, но способен преодолевать водные преграды, правда, только не море.

На дороге Terra Wind RV может развивать скорость до 128 километров в час, чего для 13-метрового автомобиля, весящего как грузовик, вполне достаточно. Скорость на воде может достигать 14 км/ч. Это медленно, но для пассажиров Terra Wind RV главное не пункт назначения, а само путешествие.

Внутри есть похожая на обычную мебель, мраморные полы, двуспальная кровать, гранитные столешницы и многое другое. Есть даже джакузи.

Продается этот кемпер по невероятной цене от 715 000 евро (62 млн рублей), а в видео представлена версия стоимостью более миллиона.

Это дорогой кемпер, а вот самые доступные варианты домов на колесах, которые есть на нашем рынке.

Фото, видео: YouTube