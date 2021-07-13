Топ-5 самых доступных кемперов в России

В нашей стране производят прицепы, жилые модули и автодома. Самый доступный вариант обойдется чуть дороже 200 000 рублей.

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Путешествовать на автомобиле можно двумя способами: из точки А в точку Б (например, от дома до отеля) или из здесь и сейчас в туда и потом, возя дом с собой и останавливаясь на ночлег где угодно. Второй способ выглядит более привлекательно, но сколько это стоит?

Например, кемпер Volkswagen California Beach Camper стоит от 4 878 100 рублей, а новый Caddy PanAmericana, к которому нужно покупать еще особую палатку, чтобы он считался кемпером, — от 2 620 800 рублей. Этих денег хватит, чтобы снимать номера в гостиницах на протяжении нескольких лет.

В России давно производят самые разнообразные кемперы, продавая их за гораздо меньшие деньги. Вот пять самых доступных по цене.

5. Внедорожный дом Hamster 225

Этот кемпер выпускается компанией «Автокемперпром» на базе Lada Niva Legend, а точнее ее коммерческой версии с усеченной кабиной. Длина дома на колесах составляет почти 5 метров, а внутри есть кухня, туалет, душ, двуспальная кровать и гостиная, которая превращается в еще одну кровать. Стоит такой внедорожный дом от 2,4 млн рублей.

4. Sitycamper 225

Этот автодом на базе Гранты также производится компанией «Автокемперпром», но стоит немного дешевле — от 2,1 млн рублей. В нем тоже есть все для автономного проживания на природе: душ, туалет, кухня, кровати и отопление. Но так далеко, как на Ниве, на этом кемпере уже не заедешь.

3. Переоборудовать свою машину

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В стоимости дома на колесах немалую часть составляет цена самого автомобиля. Но эти издержки можно сократить. За сравнительно небольшие деньги вам из любого автомобиля сделают практичный и удобный кемпер. Этим занимается, например, нижегородская компания «Автофевраль», специализирующаяся на переоборудовании микроавтобусов. Ее специалисты обещают превратить, к примеру, ГАЗ Соболь в дом на колесах за 650 тысяч рублей — у них есть готовые проекты для многих микроавтобусов, включая иномарки. Кстати, трехлетний Соболь можно купить на вторичном рынке за такую же сумму. В результате кемпер обойдется примерно в 1,3 млн рублей.

2. Жилой модуль Stealth 2000 eco

Если вы являетесь счастливым владельцем пикапа, то у вас есть возможность решить вопрос весьма элегантным способом, сохранив универсальность своего автомобиля. Это съемный жилой модуль, такой как Stealth 2000 eco. Компания «Автокемперпром» продает его по цене от 550 тысяч рублей. При 4-метровой длине и 2-метровой ширине весит он всего полтонны. Оборудовать же его можно всем необходимым и не переплачивать за ненужные опции.

1. Прицеп «Мини»

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Самый доступный дом — это прицеп, как, например, модель «Мини», которой торгует компания «Велес». Стоит он от 215 тысяч рублей и за дополнительные деньги может оснащаться душем, кухней, отопителем и многими другими опциями. Также в модельном ряду есть прицепы-кемперы повместительнее и подороже: «Альпик» и «Велес» по цене от 249 тысяч рублей, а также «Свобода» и «Русич» от 325 тысяч и 399 тысяч соответственно.

Главное преимущество всех перечисленных кемперов, да и вообще любых кемперов, в том, что они позволяют с комфортом отдыхать в любом понравившемся месте и не быть привязанным к гостиницам, четко следуя уже скучным наезженным маршрутам.

Также кемпером может стать специальная палатка с лестницей на крышу автомобиля.

Фото: компании-производители, Manuel Meurisse / Unsplash