Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Автодом на базе Нивы - самый доступный в мире

Этот Lada Niva Autodom выпускается российской компанией, и вы можете его без проблем приобрести.

Материалы по теме
У кемпера УАЗ Профи будет топ-версия — с высокой крышей

Это, пожалуй, один из самых доступных по цене автодомов в мире. Выпускается он российской компанией Lux Form. За основу взята легендарная Нива, а точне. ее коммерческая версия Lada Niva Legend Фургон, которая с надстройкой для перевозки товаров стоит от 917 тысяч рублей.

Кемпер имеет длину 4,76 метра и ширину 1,74 метра, а его высота составляет 2,77 метра. Колесная база автомобиля растянулась всего на 2,79 метра, что делает его очень компактным автодомом. При этом внутри есть все, что нужно для отдыха вдали от цивилизации в течение нескольких дней.

В зоне отдыха, рассчитанной на двух людей, есть раскладной стол. Рядом расположена полностью оборудованная кухня с плитой и холодильником. Также кемпер оснащен ванной комнатой с туалетом и душем.

При желании зона отдыха превращается в дополнительное спальное место, а основная кровать находится наверху, над кабиной.

Lada Niva Autodom имеет 70-литровый запас питьевой воды и 40-литровый запас технической воды. Газовая плита подсоединена к 5-килограммовому газовому баллону. Также есть система отопления, что делает кемпер всесезонным. Автодом оснащен и собственным аккумулятором (12 В, 70 Ач).

Под капотом установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Неизменной осталась и система полного привода с понижающей передачей.

Стоит Lada Niva Autodom от 1,6 миллиона рублей.

Фото: Lux Form

Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире

Этот Lada Niva Autodom выпускается российской компанией, и вы можете его без проблем приобрести.

Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260635Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260634Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260638Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260637Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260636Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире
Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире

Этот Lada Niva Autodom выпускается российской компанией, и вы можете его без проблем приобрести.

Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260636Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260634Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260635Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260637Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире — фото 1260638Автодом на базе Нивы — самый доступный в мире

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров326Количество комментариев1
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...