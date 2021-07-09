Автодом на базе Нивы - самый доступный в мире

Этот Lada Niva Autodom выпускается российской компанией, и вы можете его без проблем приобрести.

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Это, пожалуй, один из самых доступных по цене автодомов в мире. Выпускается он российской компанией Lux Form. За основу взята легендарная Нива, а точне. ее коммерческая версия Lada Niva Legend Фургон, которая с надстройкой для перевозки товаров стоит от 917 тысяч рублей.

Кемпер имеет длину 4,76 метра и ширину 1,74 метра, а его высота составляет 2,77 метра. Колесная база автомобиля растянулась всего на 2,79 метра, что делает его очень компактным автодомом. При этом внутри есть все, что нужно для отдыха вдали от цивилизации в течение нескольких дней.

В зоне отдыха, рассчитанной на двух людей, есть раскладной стол. Рядом расположена полностью оборудованная кухня с плитой и холодильником. Также кемпер оснащен ванной комнатой с туалетом и душем.

При желании зона отдыха превращается в дополнительное спальное место, а основная кровать находится наверху, над кабиной.

Lada Niva Autodom имеет 70-литровый запас питьевой воды и 40-литровый запас технической воды. Газовая плита подсоединена к 5-килограммовому газовому баллону. Также есть система отопления, что делает кемпер всесезонным. Автодом оснащен и собственным аккумулятором (12 В, 70 Ач).

Под капотом установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Неизменной осталась и система полного привода с понижающей передачей.

Стоит Lada Niva Autodom от 1,6 миллиона рублей.

Также интересные кемперы изготавливаются на базе микроавтобусов, и нередко у них есть второй этаж.

Фото: Lux Form