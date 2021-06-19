В этом кемпере есть второй этаж со спальней и кабинетом

Для подъема крыши используются не механические устройства, а насосы, надувающие стены второго этажа.

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Кемперы с надстройками хороши увеличенным жилым пространством. Но с ними машина становится выше и уже не везде способна проехать. Bürstner Lyseo Gallery решила проблему оригинальным способом: крыша над кабиной поднимается при надувании стенок второго этажа.

По данным компании, надуваются стенки всего за 90 секунд. Также есть датчик давления, который дает сигнал подкачать стены, если вдруг холодной ночью давление в них упадет.

Высота второго этажа достигает 100 сантиметров. Там расположена большая спальня с матрасом, а также стол и кресло для работы.

Боковые стенки спроектированы так, чтобы крыша не падала из-за потери давления в стенах. Для этого используется усиленная конструкция камер, расположенных особым образом.

Попасть на второй этаж можно по лестнице рядом, находящихся рядом с боковой дверью.

На первом этаже есть ящики с электроприводом, газовая или индукционная плита с выдвижной вытяжкой и большой столешницей рядом.

Других подробностей об этом доме на колесах пока нет — перед нами предсерийный демонстрационный автомобиль. Компания рассчитывает начать его производство в 2022 году.

Также существуют палатки для крыши, среди которых попадаются весьма интересные модели.

Фото: Bürstner Lyseo Gallery