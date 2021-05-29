Создана уникальная автопалатка для крыши

Палатки Crua имеют ряд уникальных особенностей и из них можно построить целую квартиру.

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Сегодня на рынке предлагается немало палаток на крышу автомобиля. Их выпускают как автопроизводители (например, Land Rover), так и сторонние компании. Crua Outdoors — ирландско-американская кемпинговая компания, которая решила зайти с оригинальным решением, хотя является новичком на этом рынке.

Одна из интересных особенностей палатки заключается в том, что ее можно устанавливать и на земле. При этом она отсоединяется от сотового основания из стекловолокна и алюминия.

Также палатка может надуваться, принимая «рабочую» форму, после чего будет поддерживать постоянную температуру, независимо от времени года.

Предлагаются палатки двух размеров: 129 на 227 и 209 на 240 см. В первой может поместиться до трех человек, а во второй — до пяти.

Еще одна интересная особенность палатки — возможность ее соединения с другими палатками Crua. Это позволяет построить настоящую многокомнатную квартиру как на крышах припаркованных рядом автомобилей, так и на земле.

Палатки оборудованы круглыми окнами и «световыми люками» — вставками из проводящей свет ткани.

Стоимость палаток Crua составляет от 1849 до 2649 долларов, или примерно от 136 тысяч до 195 тысяч рублей.

Для любителей мотопутешествий тоже есть кемперы.

Фото: Crua Outdoors