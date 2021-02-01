Скоро лето! Вот мотокемпер с кухней и огромной кроватью

Путешествовать можно на чем угодно, а устроиться с комфортом — не проблема. Было бы желание.

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Если вы настолько привязаны к своему мотоциклу, что не собираетесь с ним расставаться ни на один день сезона — есть идея, как еще и путешествовать на нем куда угодно и при этом не отказывать себе в комфорте.

Семейная пара Рич и Крис давно путешествует по США на мотоциклах. Но им не нужно останавливаться в мотелях. У Рича — Harley-Davidson Road Glide с прицепом, а у Крис — BMW K1200GT с кофрами. Поэтому они могут возить с собой полезный багаж.

Речь идет, например, о солнечных батареях, которые первое время крепились на крышке прицепа Рича. Теперь они могут устанавливать солнечные панели куда угодно. Например, выносить их из леса на поляну, где гораздо больше света.

В их кемпере есть кровать размера «king-size» и теплое одеяло, а также отопитель Buddy Heater, который здорово их выручает.

Они также обустроили небольшую аккуратную кухню, без которой жизнь на природе слишком хлопотна. Раньше они возили с собой портативную плиту и кухонные принадлежности, но готовить «на коленке», без стола быстро надоедает.

У них даже есть гирлянды, которые путешественники растягивают в лагере для освещения. Света экономных лампочек вполне достаточно, чтобы не натыкаться в темноте на столы, стулья и мотоциклы.

На своем Youtube-канале Two Wheels Big Life пара постоянно делится опытом, рассказывая, чем удобно пользоваться при таком образе жизни, а чем — не очень. И у Рича с Крис есть чему поучиться. Возможно, вы захотите задать им вопрос или, наоборот, дать им совет в комментариях.

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Существует четыре (!) способа сделать из мотоцикла кемпер.

Фото, видео: YouTube