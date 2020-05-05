Два из них подразумевают наличие прицепа, а другие два — переоборудование коляски.

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Путешествовать на мотоцикле увлекательно. Но если по пути нет гостиниц, то некомфортно. Отдых в нормальных условиях очень важен, особенно для мотоциклиста, а спальный мешок — простой, но не лучший вариант. Поэтому придумали мотокемперы.

Мотоцикл, если он оборудован коляской, либо трицикл может буксировать легкий жилой прицеп. В нем не будет ванной или туалета, кухни или гостиной. Но здесь обязательно поместится кровать для двоих взрослых, трансформируемая в обеденную зону.

Прицеп может представлять собой складную палатку на основании, которую можно быстро разложить. Также в прицепе найдется место, например, для переносного блока кухни и запасов воды. При этом буксировать прицеп-трансформер может и мотоцикл без коляски.

Кемпером может стать и коляска мотоцикла. В ней поместится односпальная кровать, а на крыше можно оборудовать место для багажа.

Но самым удобным и практичным вариантом следует признать коляску-трансформер. Она не так опасна, как прицеп, и гораздо просторнее, чем коляска-капсула с односпальной кроватью. Благодаря модульной конструкции коляска быстро раскладывается в палатку. Здесь можно обустроит выносную кухню, блок которой прятался бы под молом палатки. Кроме того, в коляске хватит места для запаса воды и пары складных стульев и стола.

Четыре способа сделать кемпер из мотоцикла Два из них подразумевают наличие прицепа, а другие два — переоборудование коляски. Четыре способа сделать кемпер из мотоцикла

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Фото: rideapart.com