Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — журнал За рулем

Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года

Из сотни представленных на EICMA 2019 мотоциклов самым красивым был признан байк компании Ducati — модель Streetfighter V4.

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Итальянское издание Motociclismo в ходе традиционного опроса райдеров и любителей мотоциклов выяснило, какой из представленных на международной выставке мотоциклов EICMA байков является самым красивым.

Лучшим стал мотоцикл Ducati Streetfighter V4, за что его создатели — директор по дизайну Ducati Андреа Феррарези и дизайнер Джереми Фро — получили награду.

Новинка Ducati набрала 36,7% голосов. Второе место занял Aprilia RS 660, получивший 14,9%. Третье место досталось MV Agusta Superveloce 800, за который проголосовали 11,23% опрошенных.

В пятерку лидеров также вошли Honda CBR1000RR-R SP, набравший 9,43% голосов, и Moto Guzzi V85 TT Travel, который понравился 4,76% опрошенных людей. Таким образом, мотоцикл Honda стал единственным не итальянским байком в пятерке лидеров.

Ducati Streetfighter V4
Ducati Streetfighter V4

В Motociclismo отметили, что предпочтения посетителей выставки и тех, кто голосовал, не посещая EICMA, несколько отличаются. Четыре байка, занявшие верхние позиции рейтинга, нравятся и тем, и другим, но на пятом месте у посетивших выставку людей оказался BMW F 900 R благодаря тому, что они видели его лично.

Самые красивые байки на EICMA 2019 года согласно опросу Motociclismo

Место

Марка, модель

Количество голосов, %

1

Ducati Streetfighter V4

36,7

2

Aprilia RS 660

14,9

3

MV Agusta Superveloce 800

11,23

4

Honda CBR1000RR-R SP

9,43

5

Moto Guzzi V85 TT Travel

4,76

Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года

Из сотни представленных на EICMA 2019 мотоциклов самым красивым был признан байк компании Ducati — модель Streetfighter V4.

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Фото: Anh Tran / Unsplash, Ducati, Aprilia, MV Agusta, Honda, Moto Guzzi, BMW

Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года

Из сотни представленных на EICMA 2019 мотоциклов самым красивым был признан байк компании Ducati — модель Streetfighter V4.

Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009534Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009533Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009537Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009535Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009536Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009532Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года — фото 1009531Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года
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