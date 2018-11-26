Сегодня, в 12:12 Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года Из сотни представленных на EICMA 2019 мотоциклов самым красивым был признан байк компании Ducati — модель Streetfighter V4.
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Итальянское издание Motociclismo в ходе традиционного опроса райдеров и любителей мотоциклов выяснило, какой из представленных на международной выставке мотоциклов EICMA байков является самым красивым.
Лучшим стал мотоцикл Ducati Streetfighter V4, за что его создатели — директор по дизайну Ducati Андреа Феррарези и дизайнер Джереми Фро — получили награду.
Новинка Ducati набрала 36,7% голосов. Второе место занял Aprilia RS 660, получивший 14,9%. Третье место досталось MV Agusta Superveloce 800, за который проголосовали 11,23% опрошенных.
В пятерку лидеров также вошли Honda CBR1000RR-R SP, набравший 9,43% голосов, и Moto Guzzi V85 TT Travel, который понравился 4,76% опрошенных людей. Таким образом, мотоцикл Honda стал единственным не итальянским байком в пятерке лидеров.
Ducati Streetfighter V4
Ducati Streetfighter V4
В Motociclismo отметили, что предпочтения посетителей выставки и тех, кто голосовал, не посещая EICMA, несколько отличаются. Четыре байка, занявшие верхние позиции рейтинга, нравятся и тем, и другим, но на пятом месте у посетивших выставку людей оказался BMW F 900 R благодаря тому, что они видели его лично.
Самые красивые байки на EICMA 2019 года согласно опросу Motociclismo
Место
Марка, модель
Количество голосов, %
1
Ducati Streetfighter V4
36,7
2
Aprilia RS 660
14,9
3
MV Agusta Superveloce 800
11,23
4
Honda CBR1000RR-R SP
9,43
5
Moto Guzzi V85 TT Travel
4,76
Фото : Anh Tran / Unsplash, Ducati, Aprilia, MV Agusta, Honda, Moto Guzzi, BMW
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