Из сотни представленных на EICMA 2019 мотоциклов самым красивым был признан байк компании Ducati — модель Streetfighter V4.

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Итальянское издание Motociclismo в ходе традиционного опроса райдеров и любителей мотоциклов выяснило, какой из представленных на международной выставке мотоциклов EICMA байков является самым красивым.

Лучшим стал мотоцикл Ducati Streetfighter V4, за что его создатели — директор по дизайну Ducati Андреа Феррарези и дизайнер Джереми Фро — получили награду.

Новинка Ducati набрала 36,7% голосов. Второе место занял Aprilia RS 660, получивший 14,9%. Третье место досталось MV Agusta Superveloce 800, за который проголосовали 11,23% опрошенных.

В пятерку лидеров также вошли Honda CBR1000RR-R SP, набравший 9,43% голосов, и Moto Guzzi V85 TT Travel, который понравился 4,76% опрошенных людей. Таким образом, мотоцикл Honda стал единственным не итальянским байком в пятерке лидеров.

Ducati Streetfighter V4

В Motociclismo отметили, что предпочтения посетителей выставки и тех, кто голосовал, не посещая EICMA, несколько отличаются. Четыре байка, занявшие верхние позиции рейтинга, нравятся и тем, и другим, но на пятом месте у посетивших выставку людей оказался BMW F 900 R благодаря тому, что они видели его лично.

Самые красивые байки на EICMA 2019 года согласно опросу Motociclismo

Место Марка, модель Количество голосов, % 1 Ducati Streetfighter V4 36,7 2 Aprilia RS 660 14,9 3 MV Agusta Superveloce 800 11,23 4 Honda CBR1000RR-R SP 9,43 5 Moto Guzzi V85 TT Travel 4,76

Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года Из сотни представленных на EICMA 2019 мотоциклов самым красивым был признан байк компании Ducati — модель Streetfighter V4. Определен топ-5 самых красивых байков 2019 года

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Фото: Anh Tran / Unsplash, Ducati, Aprilia, MV Agusta, Honda, Moto Guzzi, BMW