Ока-лимузин: да, и такая была!

В 2000 году завод малолитражных автомобилей ЗМА — дочернее предприятие КАМАЗа в Набережных Челнах — выпустил опытный образец автомобиля Алсу.

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На первый взгляд это была та же Ока или КамАЗ‑11113, однако машину отличали широкая центральная стойка, увеличенная колесная база (2330 мм вместо 2180 мм) и четырехцилиндровый двигатель МеМЗ‑2451 от Таврии вместо двухцилиндрового вазовского.

Машинка стала резвее, задним пассажирам прибавилось места, но запускать Алсу в серию не стали.

Задумка ЗМА КамАЗ была такова: увеличенная на 150 мм база и 49-сильный литровый двигатель МеМЗ.

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