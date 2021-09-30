12 крутых фишек у кроссовера Genesis GV60

Владельцу нового кроссовера от Genesis не нужны ключи. Машина узнает его по изображению с камеры в средней стойке. На случай, если все же что-то пойдет не так, имеется сканер отпечатков пальцев.

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Выпускать особенные автомобили массового сегмента становится все сложнее, тем более, они строятся на общей с другими моделями платформах. Однако разработчики Genesis GV60 на платформе для электромобилей Hyundai E-GMP смогли сделать кроссовер действительно уникальным.

GV60 нельзя будет спутать с Hyundai Ioniq 5 или Kia EV6. И все благодаря благодаря вниманию к деталям, дизайну и новым технологиям. Чтобы не быть голословными, приведем 12 примеров уникальности новинки.

1. Уникальный кузов

Все три упомянутых автомобиля, построенные на платформе E-GMP, не имеют одинаковых кузовных панелей. Даже линии крыш отличаются.

2. Биометрическая аутентификация

В теории владельцу нового GV60 никогда не понадобится брелок. Автомобиль узнает «своих» благодаря камерам в средних стойках. «Своими» же могут быть несколько профилей, и машина откроет двери любому из них. Для дополнительной безопасности на центральной консоли есть сканер отпечатков пальцев. Этого нет ни в Ioniq 5, ни в EV6.

3. Разные брелоки

Хоть брелоки и не понадобится, но у автомобиля они есть. Но почему они разного цвета? Это прихоть дизайнеров Genesis, которые просто решили дать владельцу выбор, с брелоком какого цвета ходить.

4. Незаметные камеры

Большинство современных автомобилей имеют переднюю и заднюю камеры, но они представляют собой черные кубики с глазками, которые выбиваются из дизайна автомобиля. У GV60 камеры интегрированны в поверхности.

5. Логотип из металла

Шильдик на капоте автомобиля — не крашеный пластик, а металл. Он создает ощущение качества, и это не мелочи.

6. Молнии

Во внешности GV60 мелькает тема молнии — это же электромобиль. Вы увидите стилизованные электроразряды на задних стойках и на колесных дисках.

7. Модульные фары

Двойные полоски фар — фамильное отличие Genesis. Но у кроссовера фары модульные — их можно менять по частям, а не все в сборе. Это не только снижает затраты на ремонт, но и количество отходов.

8. Хрустальная сфера

Центральным элементом интерьера GV60 стал переключатель Crystal Sphere — стеклянный шар с замысловатым узором и светящийся разными цветами. Поворачиваясь, шар превращается в селектор коробки передач — это указывает на то, что автомобиль «заведен» и можно ехать.

9. Центральная консоль

Она представляет собой выступающую вперед плавающую конструкцию. Не так давно подобное можно было увидеть только в концепт-карах. В ней спрятано отделение для хранения вещей, доступ к которому есть и у пассажиров, сидящих сзади.

10. Бардачок

Выдвижной бардачок удобнее хотя бы потому, что при его открытии ничего не вываливается на крышку или пол.

11. Обилие цветов

Интерьер будет предлагаться в самых разных цветах, помимо обычных черных или коричневых оттенков. Например, эта темно-синяя обивка с ярко-желтой контрастной окантовкой и прострочкой смотрится не броско, но очень живо.

12. Внимание к деталям

На водительской двери панель регулировки зеркал расположена в хромированном круге над ручкой двери. Для симметрии на двери пассажира есть такой же круг — это колпачок, который откручивается, открывая доступ к кассете многоразового ароматизатора.

Genesis хочет делать из седанов универсалы, и уже представлен первый Shooting Brake компании.

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Фото: Genesis