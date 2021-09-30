12 крутых фишек у кроссовера Genesis GV60

Выпускать особенные автомобили массового сегмента становится все сложнее, тем более, они строятся на общей с другими моделями платформах. Однако разработчики Genesis GV60 на платформе для электромобилей Hyundai E-GMP смогли сделать кроссовер действительно уникальным.
GV60 нельзя будет спутать с Hyundai Ioniq 5 или Kia EV6. И все благодаря благодаря вниманию к деталям, дизайну и новым технологиям. Чтобы не быть голословными, приведем 12 примеров уникальности новинки.
1. Уникальный кузов
Все три упомянутых автомобиля, построенные на платформе E-GMP, не имеют одинаковых кузовных панелей. Даже линии крыш отличаются.
2. Биометрическая аутентификация
В теории владельцу нового GV60 никогда не понадобится брелок. Автомобиль узнает «своих» благодаря камерам в средних стойках. «Своими» же могут быть несколько профилей, и машина откроет двери любому из них. Для дополнительной безопасности на центральной консоли есть сканер отпечатков пальцев. Этого нет ни в Ioniq 5, ни в EV6.
3. Разные брелоки
Хоть брелоки и не понадобится, но у автомобиля они есть. Но почему они разного цвета? Это прихоть дизайнеров Genesis, которые просто решили дать владельцу выбор, с брелоком какого цвета ходить.
4. Незаметные камеры
Большинство современных автомобилей имеют переднюю и заднюю камеры, но они представляют собой черные кубики с глазками, которые выбиваются из дизайна автомобиля. У GV60 камеры интегрированны в поверхности.
5. Логотип из металла
Шильдик на капоте автомобиля — не крашеный пластик, а металл. Он создает ощущение качества, и это не мелочи.
6. Молнии
Во внешности GV60 мелькает тема молнии — это же электромобиль. Вы увидите стилизованные электроразряды на задних стойках и на колесных дисках.
7. Модульные фары
Двойные полоски фар — фамильное отличие Genesis. Но у кроссовера фары модульные — их можно менять по частям, а не все в сборе. Это не только снижает затраты на ремонт, но и количество отходов.
8. Хрустальная сфера
Центральным элементом интерьера GV60 стал переключатель Crystal Sphere — стеклянный шар с замысловатым узором и светящийся разными цветами. Поворачиваясь, шар превращается в селектор коробки передач — это указывает на то, что автомобиль «заведен» и можно ехать.
9. Центральная консоль
Она представляет собой выступающую вперед плавающую конструкцию. Не так давно подобное можно было увидеть только в концепт-карах. В ней спрятано отделение для хранения вещей, доступ к которому есть и у пассажиров, сидящих сзади.
10. Бардачок
Выдвижной бардачок удобнее хотя бы потому, что при его открытии ничего не вываливается на крышку или пол.
11. Обилие цветов
Интерьер будет предлагаться в самых разных цветах, помимо обычных черных или коричневых оттенков. Например, эта темно-синяя обивка с ярко-желтой контрастной окантовкой и прострочкой смотрится не броско, но очень живо.
12. Внимание к деталям
На водительской двери панель регулировки зеркал расположена в хромированном круге над ручкой двери. Для симметрии на двери пассажира есть такой же круг — это колпачок, который откручивается, открывая доступ к кассете многоразового ароматизатора.
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Фото: Genesis