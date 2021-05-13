Hyundai делает из седанов универсалы — журнал За рулем

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Hyundai делает из седанов универсалы

Премиальный суббренд Genesis представил универсал Shooting Brake на базе седана G70.

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Новый кроссовер Genesis GV70: моторы и оснащение

Новый Genesis G70 Shooting Brake предназначен для европейского рынка, где этот тип кузова ценится до сих пор, несмотря на популярность кроссоверов. Он сделан на базе седана G70, но имеет длинную покатую крышу и увеличенный за счет этого багажник.

Габариты новинки не превышают размеры седана: длина — 4685 мм, ширина — 1850 мм и высота 1400 мм при той же колесной баз в 2835 мм. Но объем багажника универсала вырос на 40% (462 литра вместо 330) благодаря поднятой крыше, а спинки задних сидений складываются в пропорции 4:2:4.

Оснащаться универсал будет прежними двигателями: 2- и 3,3-литровыми бензиновыми моторами мощностью 197, 247 и 370 л.с., а также 202-сильным 2,2 литровым турбодизелем. Их крутящий момент передается на все колеса через 8-ступенчатый автомат.

Это уже пятая модель Genesis. Четыре другие — это бизнес-седан G80, кроссоверы GV80 и GV70, а также спортивный седан G70, на базе которого и сделан универсал Shooting Brake.

Фото: Genesis

Hyundai делает из седанов универсалы

Премиальный суббренд Genesis представил универсал Shooting Brake на базе седана G70.

Hyundai делает из седанов универсалы — фото 1246167Hyundai делает из седанов универсалы — фото 1246166Hyundai делает из седанов универсалы — фото 1246168Hyundai делает из седанов универсалы
Hyundai делает из седанов универсалы

Премиальный суббренд Genesis представил универсал Shooting Brake на базе седана G70.

Hyundai делает из седанов универсалы — фото 1246168Hyundai делает из седанов универсалы — фото 1246167Hyundai делает из седанов универсалы — фото 1246166Hyundai делает из седанов универсалы

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