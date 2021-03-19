Новый кроссовер Genesis GV70: моторы и оснащение

Новая премиальная модель корейского производителя должна стоить в России примерно от 3 млн рублей.

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На американском сайте Genesis заработал конфигуратор нового кроссовера марки GV70, в котором можно оформить предзаказ автомобиля. В результате стали известны двигатели новинки и уровень ее оснащения. Цены на автомобиль в процессе конфигурации и в ее конце пока не показываются.

Самой доступной стала версия GV70 2.5T Standard. Такой кроссовер оснащен, например, светодиодными фарами, электроприводом двери багажника и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Кресло водителя с электроприводом настраивается по 12 параметрам, экран мультимедиа имеет диагональ 14,5 дюйма, а дисплей панели приборов — 8 дюймов.

Салон самого простого GV70 обит искусственной кожей, передние сиденья оснащены обогревом, а полочка между ними — беспроводным зарядным устройством. Среди систем помощи водителю — интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент движения по шоссе с функцией удержания в полосе, а также система предупреждения столкновений, в том числе на перекрестках, в слепых зонах и при движении задним ходом.

В более дорогой комплектации GV70 2.5T Select добавляются 19-дюймовые диски, панорамный люк, боковые зеркала с подсветкой, проецирующей логотип Genesis на землю, передние сиденья с обогревом и вентиляцией и аудиосистема премиум-класса Lexicon с 16 динамиками.

GV70 2.5T Advanced имеет кожаный салон с подсветкой Wave Line и особой системой освещения, обогрев рулевого колеса и переднее пассажирское сиденье с 4-позиционной регулировкой поясничного упора.

Топовый GV70 2.5T Sport Prestige получил более спортивную внешность и 21-дюймовые диски. В салоне — педали из легких сплавов, кресла с сетчатыми вставками и автономная система вождения второго уровня.

Все описанные версии оснащены 2,5-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Мощность мотора не указана, но в Южной Корее она составляет 304 л.с. и 422 Нм. В России ее, вероятно, снизят до 250 л.с.

Также GV70 предлагается с 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Он развивает мощность 380 л.с. и 530 Нм.

GV70 3.5T Standard имеет оснащение как GV70 2.5T Sport Prestige с добавлением адаптивной подвески с технологией мониторинга качества покрытия и более цепкие передние тормоза.

GV70 3.5T Sport Advanced отличается замшевой обшивкой потолка и сиденьями, обитыми кожей Nappa с прострочкой. Наконец, GV70 3.5T Sport Prestige украшен вставками из углеродного волокна, а сиденья имеют вставки из замши. Эта версия оснащена трехзонным климат-контролем, обогревом задних сидений, проекционным дисплеем и 12,3-дюймовой панелью приборов.

Вскоре все автомобили концерна Hyundai, включая Kia и Genesis, даже в «базе» будут оснащаться системами искусственного интеллекта.

Фото: Genesis