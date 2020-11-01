Все Hyundai, Kia и Genesis получат ИИ в базе

Искусственный интеллект будет «прятаться» в новой информационно-развлекательной системе Nvidia Drive.

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Начиная с 2022 года все модели Hyundai, Genesis и Kia будут даже в базовых комплектациях оснащаться информационно-развлекательной системой Nvidia Drive с искусственным интеллектом. Это затронет даже бюджетные модели.

Мультимедийная система будет подключена к интернету и позволит реализовать технологию подключенного автомобиля благодаря, в том числе, искусственному интеллекту.

Главной особенностью системы станет новая операционная система, разработанная Hyundai Motor Group. Она будет собирать не только данные, поступающие от систем автомобиля и его агрегатов, но и информацию, приходящую от инфраструктуры, там, где это предусмотрено. Анализироваться информация будет внешними центрами обработки данных подключенных автомобилей.

Кстати, новые Genesis GV80 и G80 уже оснащаются современной системой на базе Nvidia Drive, но описанных функций в ней еще нет.

«Платформа Nvidia Drive зарекомендовала себя — она масштабируема, энергоэффективна и имеет высокую производительность, необходимую для поддержки нашего нового поколения программно-определяемых транспортных средств, — говорит старший вице-президент Пол Чу, курирующий электронные технологии в Hyundai Motor Group. — Мы преобразуем уже привычные системы с помощью искусственного интеллекта, повышая безопасность».

Через два-три года покупка автомобиля с двигателем внутреннего сгорания станет невыгодной.

Фото: Hyundai Motor Group