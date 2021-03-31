Genesis представил эффектное купе — журнал За рулем

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Genesis представил эффектное купе

Концепт получил простое название X и, в противоположность ему, замысловатый дизайн, который частично перекочует на серийные машины.

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В последнее время Genesis находится на подъеме. Каждая новая модель получается более элегантной и мускулистой, будь то седан или кроссовер. Но как бы хороши ни были серийные модели, концепт Genesis X смог поразить.

О характеристиках силовой установки ничего не известно, кроме того, что она полностью электрическая.

Купе получило традиционные пропорции с четко выраженными капотом салоном и багажником, без едва заметных переходов. Атлетизма добавляют выступающие крылья и наклоненная вперед фирменная решетка радиатора. Полоски фар выглядят сердито, но не агрессивно. Такой же «взгляд» и у задних фонарей.

В салоне заметен тот же фьюжн классики и футуризма с основной темой минимализма. Все воздуховоды спрятаны и не бросаются в глаза. Центрального экрана мультимедиа здесь нет — он перенесен на панель приборов. Водитель и передний пассажир сидят в коричневых кожаных ковшеобразных креслах, а задние сиденья контрастно обтянуты темно-зелено-синей кожей. И это делит салон на две зоны.

Все эти стилистические наработки со временем должны появиться на серийных автомобилях Genesis. Само купе может и не встать на конвейер, что, впрочем, жаль.

Фото: Genesis

Genesis представил эффектное купе

Концепт получил простое название X и, в противоположность ему, замысловатый дизайн, который частично перекочует на серийные машины.

Genesis представил эффектное купе — фото 1235562Genesis представил эффектное купе — фото 1235560Genesis представил эффектное купе — фото 1235561Genesis представил эффектное купе
Genesis представил эффектное купе

Концепт получил простое название X и, в противоположность ему, замысловатый дизайн, который частично перекочует на серийные машины.

Genesis представил эффектное купе — фото 1235562Genesis представил эффектное купе — фото 1235560Genesis представил эффектное купе — фото 1235561Genesis представил эффектное купе
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