Genesis сделает кросс-купе. Типа BMW X6

Компания работает над расширением модельного ряда, делая ставку на кроссоверы.

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Изначально Genesis сделал ставку на седаны, которые пользуются все меньшей популярностью в мире, включая традиционно лояльные к ним рынки России и США. В модельном ряду бренда их уже три — G70, G80 и G90 в двух версиях. При этом компания предлагает пока один кроссовер — GV80. Скоро должен появиться еще один — GV70. Кроме того, идут испытания электрического кроссовера.

Как выяснил южнокорейский портал Naver, кроссовер GV80 получит версию кросс-купе: разработка модели уже ведется, а испытания намечены на июль этого года.

Передняя часть модели изменится незначительно (возможно, появятся новые бампер и решетка радиатора). Крыша станет более покатой, задние двери станут меньше, а задняя оптика и бампер с крышкой багажника получат новый дизайн.

Новинка должна составить конкуренцию таким автомобилям, как BMW X6, Mercedes—Benz GLE Coupe и Audi Q8. При этом стоить она будет гораздо меньше. Например, GV80 предлагается в России по цене от 4 050 000 рублей, тогда как, например, за Audi Q7 нужно заплатить минимум 5 600 000 рублей, а за BMW X5 — 5 680 000 рублей. Mercedes—Benz GLE стоит от 6 100 000 рублей.

Также в модельном ряду Genesis должен появиться G70 Shooting Brake — 4-дверный универсал с покатой крышей.

Узнать больше о новом Genesis GV70 можно здесь.

Изображения: Никита Аксёнов