Новый кроссовер Genesis GV70: официальные фото

У него необычное оформление центральной консоли.

Материалы по теме Genesis представил две новинки для России

Genesis опубликовала несколько фотографий нового кроссовера GV70. Это второй кроссовер в модельном ряду компании. Более крупный GV80 был представлен в России на этой неделе. GV70 во многом похож на седан G70, что неудивительно.

Двухполосные мотивы получили продолжение и здесь. Это узкие полоски фар и задних фонарей и фирменная решетка радиатора. Привлекает внимание также форма задней стойки и вертикальные патрубки выхлопной системы.

У кроссовера также будет версия GV70 Sport с затемненным хромом и круглыми патрубками.

В салоне установлен 14,5-дюймовый сенсорный экран и цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма.

На 2/3 салона растянулся овал, на котором размещены все органы управления бортовыми системами.

Возможно, это самая важная модель для бренда, на которую будет приходиться большинство продаж: компактные дорогие кроссоверы очень популярны на рынке.

Узнать об обновленном седане Genesis G70 вы можете здесь.

Фото: Genesis