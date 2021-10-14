Кто быстрее «умрет» на российских дорогах, BMW или Лада? Есть ответ!

Мы сравнили, каковы в длительной эксплуатации новая Lada Vesta SW Cross и пятилетний BMW X1. Один из критериев оценки - надежность ходовки.

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Новая Lada или подержанная иномарка классом выше? Извечный вопрос изучил эксперт «За рулем» Александр Виноградов, сравнив эксплуатационные расходы за три года владения «приподнятыми» универсалами Lada Vesta SW Cross и и BMW X1. Веста новая, а вот «икс первый» — 2014 года выпуска. Цена за каждый автомобиль составляет около 1,2 млн рублей.

Один из пунктов, по которому эксперт сравнивал автомобили, — это прочность ходовой части. Критерий является очень важным, ведь подвески на наших дорогах испытывают повышенные нагрузки, что на больших пробегах может вести к неисправностям, и даже не самые серьезные из них порой оборачиваются дорогим ремонтом... И да, БМВ тут в минусе! Причем проигрывает Весте как по долговечности элементов, так и по плавности хода.





На фоне Лады материалы салона Х1 отменные, но для BMW многовато жесткого пластика. Часть панелей скрипит. Впрочем, для своего пробега интерьер сохранился нормально. Интерьер Весты сплошь из жесткого пластика, и «сверчки» появляются быстро. Зато к рабочему месту особых претензий нет.

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Есть, конечно, надежные, хорошо зарекомендовавшие себя узлы: например, рулевая рейка у X1 ходит долго. Но среди слабых мест «баварца» — стойки переднего стабилизатора, требующие обновления каждые 100 тысяч километров (а это 2500–3000 рублей за комплект стоек) и сайлент-блоки задних нижних рычагов (3500 рублей за пару), выхаживающие примерно столько же.

Но не все так однозначно — есть и другие, не менее важные критерии оценки. В итоге мы посчитали эксплуатационные расходы за три года при среднегодовом пробеге в 20 тысяч км, и оказалось, что владелец BMW за это время мог бы сэкономить больше 100 000 рублей!

Полный расклад — в материале Александра Виноградова (по этой ссылке).