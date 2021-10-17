5 домов на колесах, которые круче среднестатистической квартиры

Два этажа высотой в шесть метров, двигатель от спорткара, королевская кровать, вертолетная площадка... — такими «фишками» могут похвастать самые необычные и примечательные дома на колесах.

Россиянам автодома все еще кажутся абсолютной экзотикой, хотя на Западе это уже давно привычный вид личного транспорта. Но даже там некоторые модели кемперов не вызывают ничего, кроме неподдельного удивления.

1. Самый высокий

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Австралийская компания SLRV выпустила двухэтажный дом на колесах по индивидуальному заказу семьи из восьми человек, увлекающихся долгими путешествиями по удаленным пустынным районам страны.

Кемпер на базе военного грузовика MAN получил название Commander 8x8. Он относится к числу самых больших автодомов в мире и, вероятно, может претендовать на звание самого высокого, если не учитывать малофункциональные образцы в виде сказочных дворцов и тому подобного, не предназначенных для реальных экспедиций.

С поднятым вторым этажом (да-да, его можно убрать) высота Commander 8x8 превышает 6 метров!

Автодом оснащен электросистемой на литиевых батареях, резервным дизельным генератором, полноценной кухней с двумя холодильниками, стиральной машинкой, спальными местами на 10 человек. Официально стоимость не раскрывается, но по оценочным данным она составляет от 0,6 до 1,3 млн долларов.

2. Самый быстрый

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В Книге рекордов Гиннесса в качества самого быстрого кемпера фигурирует кастомизированный Fiat Doblo с двигателем от спортивного Fiat Coupé мощностью 337 лошадиных сил. 21 октября 2014 года на аэродроме Элвингтон в Восточном Йоркшире (Великобритания) он разогнался до 227,35 км/ч.

За рулем сидел Саймон Робинс, совладелец компании, занимающейся переоборудованием небольших коммерческих машин в автодома. Несмотря на скромные размеры, в автомобиле-рекордсмене есть всё необходимое для жизни: спальная зона, кухня, санузел.

3. Самый дорогой

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За автодом под названием EleMMent Palazzo Superior от швейцарского производителя Marchi Mobile придется выложить целое состояние — около 3 млн долларов. Но начинка определенно стоит того.

В распоряжении любителей путешествовать с комфортом окажется настоящий передвижной особняк: за футуристичным дизайном в авиационном стиле скрываются интерьеры с богатой отделкой, королевской (в прямом смысле — от поставщика британского двора) кроватью, душем-водопадом и винной комнатой.

В сердцевине всего этого великолепия длиной почти 14 метров и жилой площадью 68 км. м находится шестицилиндровый двигатель Volvo мощностью 600 лошадиных сил.

4. Самый аэромобильный

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Концепткар Furrion Elysium от канадского дизайнерского бюро Furrion не сильно выделяется на фоне аналогичных люксовых кемперов с роскошным убранством и хайтек-решениями, за исключением одной детали: на крыше расположена настоящая вертолетная площадка! Ну и джакузи в довесок. Хотя кого в наше время удивит джакузи? Поэтому остановимся на вертолете.

Автодом способен нести на себе легкий двухместный вертолет Robinson R22. Предполагается, что хозяин Furrion Elysium после полного деловых встреч рабочего дня прилетает к любящей спутнице жизни, которая уже поджидает его с бокалом шампанского в руке на крыше.

5. Самый плавучий

Американская компания Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI), как следует из названия, специализируется на амфибийной колесной технике. В продуктовой линейке присутствуют и автодома под брендом Terra Wind.

Комфортабельный кемпер-амфибия с изысканной мебелью, деревянной отделкой и бортовой электронной системой управления способен развивать на воде скорость в 7 узлов. Стоимость Terra Wind начинается с 1,2 млн долларов.

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Не стоит воспринимать автодома, даже столь необычные, как перечисленные выше, в качестве единичных курьезов. Общий парк кемперов в Европе превышает 5,5 млн единиц. В США регулярно за руль таких машин садятся 40 млн человек, а около 1 млн живут в них на постоянной основе.

Американская индустрия домов на колесах насчитывает 400 производителей конечных изделий и компонентов. Общий экономический эффект от нее оценивается в $114 млрд, прямой и косвенный эффект на рынок труда — в 600 000 рабочих мест.

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Фото: slrvexpedition.com, marchi-mobile.com