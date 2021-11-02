Столица запустила очередную инновацию в сфере общественного транспорта.

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

Сервис назвали «По пути», и на пилотной стадии он работает только в нескольких поселениях Новой Москвы. Обслуживают его 30 автобусов малого класса.

Суть — в миксе удобства такси и доступности массового общественного транспорта.

Для совершения поездки нужно через мобильное приложение указать, на какую остановку должен подъехать автобус и каков пункт назначения. Пассажир сможет сесть на минимальном расстоянии от своего дома, а заплатит по обычному автобусному тарифу, 46 рублей за поездку. Пока все автобусы проходят через станцию метро «Прокшино». Соответственно, доехать можно до нее или от нее до дома. В перспективе направлений станет больше.