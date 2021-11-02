Сервис назвали «По пути», и на пилотной стадии он работает только в нескольких поселениях Новой Москвы. Обслуживают его 30 автобусов малого класса.
Суть — в миксе удобства такси и доступности массового общественного транспорта.
Для совершения поездки нужно через мобильное приложение указать, на какую остановку должен подъехать автобус и каков пункт назначения. Пассажир сможет сесть на минимальном расстоянии от своего дома, а заплатит по обычному автобусному тарифу, 46 рублей за поездку. Пока все автобусы проходят через станцию метро «Прокшино». Соответственно, доехать можно до нее или от нее до дома. В перспективе направлений станет больше.
Среднее время ожидания автобуса составляет 10–20 минут. На остановке водитель ждет не больше двух минут, после чего отправляется дальше по маршруту. При входе нужно отсканировать QR-код, чтобы подтвердить факт посадки. В России аналогичного сервиса пока нигде нет.
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