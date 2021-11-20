Часто возите в машине пакеты с покупками? Есть лайфхак для вас — журнал За рулем

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Часто возите в машине пакеты с покупками? Есть лайфхак для вас

Как надежно закрепить сумки в салоне, придумал читатель «За рулем».

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Для перевозки покупок можно приорести специальные крючки на штыри подголовника. Но на них не повесить тяжелые пакеты, например с продуктами,  — вот и приходится размещать их под ногами пассажиров либо на заднем сиденье.

Чтобы при маневрах сумки не падали с сиденья, через ручки я пропускаю резиновый шнур с крючками. Крепится шнур за штыри подголовников, которые надо немного приподнять.

С. Пантилеев, г. Ульяновск

Часто возите в машине пакеты с покупками? Есть лайфхак для вас

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.



Фото: С. Пантилеев

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