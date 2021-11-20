Часто возите в машине пакеты с покупками? Есть лайфхак для вас

Как надежно закрепить сумки в салоне, придумал читатель «За рулем».

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Для перевозки покупок можно приорести специальные крючки на штыри подголовника. Но на них не повесить тяжелые пакеты, например с продуктами, — вот и приходится размещать их под ногами пассажиров либо на заднем сиденье.

Чтобы при маневрах сумки не падали с сиденья, через ручки я пропускаю резиновый шнур с крючками. Крепится шнур за штыри подголовников, которые надо немного приподнять.

С. Пантилеев, г. Ульяновск

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.