Часто возите в машине пакеты с покупками? Есть лайфхак для вас

Для перевозки покупок можно приорести специальные крючки на штыри подголовника. Но на них не повесить тяжелые пакеты, например с продуктами, — вот и приходится размещать их под ногами пассажиров либо на заднем сиденье.
Чтобы при маневрах сумки не падали с сиденья, через ручки я пропускаю резиновый шнур с крючками. Крепится шнур за штыри подголовников, которые надо немного приподнять.
С. Пантилеев, г. Ульяновск
Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.
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Фото: С. Пантилеев