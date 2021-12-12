Загадка: что означает буква «Э» в названии автобуса ЛАЗ‑360Э? — журнал За рулем

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Загадка: что означает буква «Э» в названии автобуса ЛАЗ‑360Э?

Подсказка: версий может быть как минимум две.

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Экспериментальный низкопольный автобус ЛАЗ‑360Э с электроприводом задних колес был создан в конце 60‑х годов.

Гибридная силовая установка с бензиновым мотором ЗИЛ‑375 находилась под сиденьем водителя, электромоторы — в ступицах. Колеса уменьшенного диаметра позволяли снизить высоту колесных арок и расположить над ними сиденья вдоль бортов. Удвоенное количество колес обеспечивало нужную грузоподъемность.

Фактически это был концепт, не предназначенный для серийного производства.

Загадка: что означает буква «Э» в названии автобуса ЛАЗ‑360Э?

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Индекс 360 — это высота пола в миллиметрах: автобус-то был низкопольный! А буква «Э» намекает на электрический привод ведущих колес. Количество осей удвоили для обеспечения расчетной грузоподъемности 11‑метровой машины. Две передние оси были управляемыми, две задние — ведущими.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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Фото: из архива автора

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