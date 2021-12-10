9500 км от Владивостока до Москвы на Opel Zafira Life

Путь от Владивостока до Москвы давно перестал быть подвигом. Везде асфальт, а какая-никакая инфраструктура была и до его появления. Однако для нас с женой трансроссийская поездка была давней мечтой. Черновой план вышел на 12 перегонов. Отпуск плюс одни выходные — 16 дней. Вроде складывается. Решено — едем! Страну посмотреть и себя испытать.

В наличие асфальта на маршруте я верил, в его хорошее качество — нет. Поэтому вариант ехать на редакционной Весте отпал сразу — после россыпи поломок за последние 10 тысяч км шансы куковать с ней где-нибудь между Читой и Хабаровском были вполне осязаемые.

Кроссовер или внедорожник — вариант отличный, но банальный. А вот на минивэне в дальнюю дорогу я никогда не ездил. Хотелось именно классику, с проходом сквозь весь салон, столиками и прочими автобусными удобствами. Выбор пал на Зафиру, которая теперь Life — вроде как для жизни.

Ехать из Москвы проще. Спокойно собрался, стартовал, а по приезду просто оставил машину на станции и улетел ждать ее дома. Однако смена поясов будет периодически красть час времени. Учитывая отнюдь не символические перегоны, это ощутимо. К появлению интересных для столичного жителя мест накопится усталость, и впечатления смажутся. Да и обзвон транспортных компаний огорошил. С порожними вагонами из Владивостока напряженка, ждать отправки можно месяца полтора-два, а некоторые так и вовсе не принимали машины.

На маршруте из Владивостока в Москву первые два минуса превращаются в плюсы: и время появляется «лишнее», и на красоты глазеешь свеженьким. Но нужно подгадать, чтобы оказаться на Дальнем Востоке одновременно со своим автомобилем. Это только в теории казалось не слишком сложным.

Начало

Среднее время доставки машины из Москвы во Владивосток — 22–25 дней. За сутки вагон проходит около 400 км, такая вот «суперскорость». Плюс около недели ожидание отправки. Сдавать машину я поехал 3 августа, наивно рассчитывая воссоединиться с ней 4–5 сентября.

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Всё пошло наперекосяк. У приемщика полезли на лоб глаза от длины Зафиры. В ней 5,3 м, а стандартное место — 5 м. Платить двойной тариф, понятное дело, я не был готов. К счастью, в партии попалась компактная легковушка, и тетрис с заполнением вагона сложился.

В неделю отправки тоже не уложились. Один вагон не успел, второй внепланово поставили на ремонт… Долгожданное «Поехали!» я услышал только 15 августа, и мы перенесли вылет во Владивосток с 3 на 10 сентября. Как тогда думали — с запасом.

По плану, Zafira должна была приехать 7–9 сентября и к нашему приземлению днем 11‑го уже ждать нас. Но человек предполагает, а железная дорога располагает. Когда мы уже были во Владивостоке, вагон завис на последней сортировке — в 240 км от пункта назначения. Если бы не личные связи московского брокера-отправителя, думать не хочется, как бы всё сложилось. Простояв трое суток, 14‑го к вечеру вагон дополз до конечной. Именно дополз: на 240 км ушло 11 часов 20 минут.

Но это не всё. Официально на подачу под разгрузку дается до трех суток. Нам повезло, машину мы забрали через неполные двое, 16‑го. Итого: задержка поставки на неделю с лишним и выезд из Владивостока на четыре дня позже запланированного. К этому моменту график мы уже уплотнили до девяти перегонов.

Вырвались!

На обходе Уссурийска видим знаки ограничения 110 км/ч. Неожиданно! Лафа быстро заканчивается однополоской с частыми ремонтами мостов. Ковыряют едва ли не каждую вторую переправу. Порадовали хорошо заасфальтированные и обозначенные объезды: скорость сбрасываешь только потому, что виражи крутые. И никакого реверсивного движения, тормозящего поток.

В поездке устроил соревнование по знанию дорожных камер разными гаджетами. Яндекс быстро проиграл: хоть и онлайн, но отметки неточны. Приложение «Стрелка» в некоторых регионах излишне паникует, предупреждая о засаде чуть ли не каждые 5 км. Да и остальные камеры знает не все.

Победитель последнего теста (ЗР № 8, 2021) комбоустройств Silverstone Hybrid S‑Bot Pro тоже не стопроцентно точен, но на него можно положиться. И уж точно никто, кроме него, не подстрахует детектированием реального излучения радара. За всю дорогу было только одно ложное срабатывание.

Тут своя дальневосточная этика: все поголовно, видя догоняющую машину, сильно прижимаются вправо, давая максимальный обзор. У всех ведь правый руль, и водителю встречка видна плохо. Если в Центральной России от фуры редко дождешься подсказки об обгоне поворотником, то на Дальнем Востоке — пожалуйста. Причем активно мигают не только правым («можно»), но и левым («не суйся»). Отчасти из-за местной традиции вываливать на обгон и вслепую, и где нельзя.

Во Владивостоке с правым рулем есть всё — от BMW E36 до новенького лифтбека Volkswagen Arteon и магистральных Volvo FH.

Попалась пара километров, убитых до состояния грунтовки. Их активно восстанавливают, едем предельно аккуратно. Но если дистанция до машины впереди в твоей власти, то от скорбных умом на встречке не защитишься. Один такой, на редком в тех местах УАЗе, вваливал от души и наградил Зафиру камнем аккурат в середину лобового. Хорошо, отделались сколом, а не трещиной во всё стекло. Обидно — только первый перегон… Отвлекаем себя китайскими радиостанциями, их тут ловится больше, чем российских.

На Читу

Несмотря на хорошую погоду, Хабаровск оставил странное впечатление. Столица края, но ничем не цепляющая. Мозолящее глаз обилие алкомаркетов наводит на мысли, что в городе неблагополучно. Встретились сразу два эха из Москвы: доживающая век маршрутка Fiat Ducato в старых бело-зеленых цветах Мосгортранса и эвакуатор MAN с содранной ливреей Моспаркинга.

Перегон жив! Гонят и одиночные машины, и на жесткой сцепке, везут на тралах и таких вот очень длинных китайских автовозах.

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Под колесами Зафиры трасса А370 «Уссури» сменилась на Р297 «Амур». Десять лет как она полностью одета в асфальт. С учетом того, что за это время желтая Калина ее больше не инспектировала, были сомнения в реальном качестве. К счастью, они не оправдались. Покрытие преимущественно очень хорошее — досаждают отдельные волны и иногда образующиеся у них внушительные ямы.

Но всё по-честному: перед каждой стоят знаки «Неровная дорога» и «Рекомендованная скорость» 50 или 70 км/ч. Для машин на шинах 50‑го профиля и ниже соблюдение обязательно, иначе спишете диск. Остальные могут проезжать шустрее. Только волны все разные. На одной мы оторвались от сидений, и супруге прилетела в затылок бутылка с заднего сиденья. После чего я получил по «чайнику» уже от нее и сбавил темп.

На Дальнем Востоке многочисленные объезды ремонтируемых мостов организованы по идеальному асфальту.

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Наша Zafira Life обута в покрышки 215/60 R17 и неженкой себя не считает. Поэтому мы и не особо притормаживали. Несколько раз подвеска сработала громко, выдавая свое недовольство. Однако до пробоев и какого-то дискомфорта дело не дошло. Для наших направлений — отличные настройки.

В положительном смысле поразила разметка дороги. Горизонтальная хорошо видна в свете фар. А вертикальная — великолепна! Столбики и отбойники стоят, такое ощущение, что на протяжении всех 2100 км. По ним отменно виден и рельеф трассы, и повороты.

Между Хабаровском и Читой на трассе почти образцовая разметка.

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Zafira неплохо светит дальним, хотя он олдскульно-галогенный. А вот ближний ксеноновый слабоват, пучок хочется поднять выше. В принципе, он особо и не нужен. На просторах «Амура» встречных и попутных немного, и автоматика почти всегда держит включенным дальний свет. Бесценная, кстати, опция. Вручную даже при небольшом трафике рано или поздно устаешь дергать рычажок, и начинает страдать обзорность — и безопасность.

В России каждый большой плюс принято уравновешивать такого же масштаба минусом. Вот и за разметку дальневосточные дорожники «отомстили» организацией ремонтов. Как вам знак «40» и километры свежего асфальта после него? И таких мест изрядно. Совесть, правда, у местных присутствует, и мобильные камеры они не ставят. Единственная встреченная была честно отмечена знаками, чем вызвала слезу умиления.

Продолжение — на следующей странице.