Читатель «За рулем» угодил в аварию и до последнего был уверен в своей правоте. Однако инспектор ГИБДД решил иначе и оказался прав. А мы провели опрос и выяснили, что очень многие не знают об этой ловушке в ПДД.

Материалы по теме Автомошенники придумали еще одну схему подстав

В одной из своих публикаций эксперт «За рулем» Сергей Смирнов задал простой вопрос: к перекрестку подъехали зеленый и белый автомобили. Первому нужно развернуться, а другому — повернуть направо. Кто должен уступить дорогу?

При этом оба они едут под стрелочки в дополнительных секциях светофоров. Только в одном случае стрелка горит вместе с зеленым сигналом основного светофора, а во втором — совместно с красным светом.

Большинство наших читателей (почти 7 тысяч человек) ответили правильно — уступить дорогу должен водитель белого автомобиля. Но почти треть (!) автомобилистов (2925 человек) ошиблась, считая, что уступить должен водитель зеленого автомобиля. Еще 2% выбрали ответ «По договоренности», что тоже неверно, но нередко именно так и происходит на дорогах.

Сергей Смирнов объяснил, почему водитель белой машины должен уступить.

При работающем светофоре не нужно обращать внимание на знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». Они устанавливаются на случай отказа светофора. Куда же тогда смотреть?

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

На светофор, который в этот момент и главенствует на перекрестке.

«В пункте 13.5 Правил говорится, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу тем, кто движется с других направлений».

Опасность заключается в том, что водитель, нарушающий ПДД, в этой ситуации может быть абсолютно уверен в своей правоте и ехать напролом — это тоже важно учитывать, чтобы не попасть в аварию.

Как разводят водителей в большом городе: 5 типовых подстав.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook .

Фото: Depositphotos, «За рулем»