Как разводят водителей в большом городе: 5 типовых подстав

Опасности подстерегают нас на парковках, в пробках, во дворах жилых домов, на пешеходных переходах и тихих улицах.
1. Подставы на стоянке (3 способа)
На забитых под завязку стоянках мошенники намеренно размещают собственный автомобиль так, чтобы машины проезжали к нему как можно ближе, и снимают поток на видео. Требуется удачный ракурс — и дело сделано. Спустя некоторое время, пробив по базам номера жертвы, подставщики находят неудачно проехавший автомобиль, наносят на него царапину и выходят на связь с водителем, которому показывают запись мнимого происшествия. Предложение незамысловатое: заплатить или лишиться прав за оставление места ДТП.
Другой вариант развода на парковке, как правило, касается женщин с детьми в салоне. Во время движения сквозь плотные ряды в машину бросают небольшой предмет. Следует глухой удар, и тут же появляется «пострадавший» с якобы невольно сбитым жертвой зеркалом, благосклонно готовый взять наличные на «ремонт».
На парковках также могут повстречаться добровольные помощники, указывающие, как именно маневрировать. Выбирают они обычно женщин или неопытных водителей (по знаку «Начинающий водитель») и загодя ставят рядом авто сообщников. Цель таких «парковочных бригад» — спровоцировать небольшое столкновение и договориться на месте о денежной компенсации.
Как бороться? Во всех случаях необходимо обращаться к полиции и не соглашаться ни на какие варианты полюбовно разъехаться. Расчет мошенников строится именно на том, что введенная в заблуждение жертва не станет вызывать сотрудников правопорядка.
2. Шантаж через записку
Если оставлять автомобиль (даже на небольшое время) в неохраняемых и малолюдных местах, то по возвращении водителя могут ждать неприятные сюрпризы. Например, скрученные с колесных вентилей золотники. Или замок на спице легкосплавного диска. А иногда и увесистая цепь, которую одним концом крепят к ручке или колесам, а другим к столбу, забору или соседний машине.
Во всех случаях где-то на кузове обязательно найдется записка с просьбой перевести определенную сумму денег, а взамен получить координаты места, где лежат золотники или ключи от замка.
Как бороться? Положить в бардачок запасные золотники и колпачок-ключик. Выбирать охраняемые стоянки с видеонаблюдением, а если это невозможно, то не лишним будет возить с собой болторез и малярный скотч, с помощью которых и срезать замки и цепи. Само собой разумеется, никогда не идти на поводу у шантажистов.
3. В пробке
В пробке главный интерес для злоумышленников представляют ценные вещи в салоне: сумки, борсетки, размещенные на панели смартфоны. Соответственно, задача подставщиков — заставить водителя оставить их без присмотра, покинув автомобиль. Для этого применяется широкий набор отвлекающих маневров.
Например, пробегающий подросток бросает на лобовое стекло пакет с кефиром или молоком. Или острым предметом прокалывает колесо. Или незаметно прикрепляет магнит с висящим на нем небольшим предметом к кузову, чтобы вызвать при движении странный стук.
Как бороться? Как ни банально это звучит, но — держать ухо востро. Ценные вещи следует убирать в бардачок или держать при себе. Прежде чем выйти из машины по любому поводу, осмотритесь, проверьте, закрыты ли окна, нет ли рядом подозрительных людей.
4. Сбитый пешеход
Популярная разводка в крупных городах связана с имитацией наезда на пешехода. Человек идет рядом с автомобилем по тротуару или переходу и вдруг начинает корчиться от боли и кричать. Для убедительности в машину бросают кусок мыла, а рядом сразу же собирается группа поддержки «пострадавшего».
Аналогичная схема применяется на парковках. Автолюбитель сдает назад и чувствует глухой удар. Жертву наезда может разыгрывать подросток, а крепкие мужчины в таком случае берут на себя роль «отцов». С помощью нехитрых психологических приемов водителя стараются сбить с толку и вынудить заплатить.
Вот так выглядит типичная подстава на пешеходном переходе:
Как бороться? Использовать видеорегистратор с широким углом обзора. Не поддаваться на угрозы, действовать строго по инструкции: выставить аварийный знак, позвонить в ГИБДД и скорую помощь. Если подставщики сбежали, обязательно дождаться полицейских и документально зафиксировать произошедшее.
5. Разбитая роскошь
Во дворах домах и на тихих улицах, то есть в тех местах, где автомобили не могут набрать большую скорость, орудуют аферисты, вооруженные заблаговременно испорченными дорогими гаджетами или муляжами люксовых часов. Их задача проста: в нужный момент броситься на капот, а потом предъявить водителю якобы разбитые в этот момент вещи.
Для таких схем стараются выбирать дорогие иномарки, а в арсенал преступных средств добавляют фальшивые удостоверения высокопоставленных сотрудников силовых структур. Озадаченные и испуганные водители почитают за благо не связываться и отдают сотни тысяч рублей «компенсации».
Как бороться? Вызывать полицию. Помните, что компенсацию назначает суд, и для этого потребуется недешевая автотехническая экспертиза. Даже если вы проиграете процесс, то выплаты покроет ОСАГО.
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Ремесло автопоставщиков по-своему стандартизировано и поставлено на поток. Известно, что в качестве жертв чаще всего выбирают водителей автомобилей среднего класса без пассажиров (лишние свидетели), машины со знаком «начинающий водитель» (расчет на неопытность) и/или царапинами и вмятинами на кузове (косвенный признак неуверенного вождения). Если вы не очень подходите под указанный профиль, все равно сохраняйте бдительность!
Фото: depositphotos
Видео: Youtube