Как разводят водителей в большом городе: 5 типовых подстав

Жители российских городов в среднем проводят в автомобиле около двух часов каждый день. За это время можно несколько раз оказаться жертвой автомошенников.

Опасности подстерегают нас на парковках, в пробках, во дворах жилых домов, на пешеходных переходах и тихих улицах.

1. Подставы на стоянке (3 способа)

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На забитых под завязку стоянках мошенники намеренно размещают собственный автомобиль так, чтобы машины проезжали к нему как можно ближе, и снимают поток на видео. Требуется удачный ракурс — и дело сделано. Спустя некоторое время, пробив по базам номера жертвы, подставщики находят неудачно проехавший автомобиль, наносят на него царапину и выходят на связь с водителем, которому показывают запись мнимого происшествия. Предложение незамысловатое: заплатить или лишиться прав за оставление места ДТП.

Другой вариант развода на парковке, как правило, касается женщин с детьми в салоне. Во время движения сквозь плотные ряды в машину бросают небольшой предмет. Следует глухой удар, и тут же появляется «пострадавший» с якобы невольно сбитым жертвой зеркалом, благосклонно готовый взять наличные на «ремонт».

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На парковках также могут повстречаться добровольные помощники, указывающие, как именно маневрировать. Выбирают они обычно женщин или неопытных водителей (по знаку «Начинающий водитель») и загодя ставят рядом авто сообщников. Цель таких «парковочных бригад» — спровоцировать небольшое столкновение и договориться на месте о денежной компенсации.

Как бороться? Во всех случаях необходимо обращаться к полиции и не соглашаться ни на какие варианты полюбовно разъехаться. Расчет мошенников строится именно на том, что введенная в заблуждение жертва не станет вызывать сотрудников правопорядка.

2. Шантаж через записку

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Если оставлять автомобиль (даже на небольшое время) в неохраняемых и малолюдных местах, то по возвращении водителя могут ждать неприятные сюрпризы. Например, скрученные с колесных вентилей золотники. Или замок на спице легкосплавного диска. А иногда и увесистая цепь, которую одним концом крепят к ручке или колесам, а другим к столбу, забору или соседний машине.

Во всех случаях где-то на кузове обязательно найдется записка с просьбой перевести определенную сумму денег, а взамен получить координаты места, где лежат золотники или ключи от замка.

Как бороться? Положить в бардачок запасные золотники и колпачок-ключик. Выбирать охраняемые стоянки с видеонаблюдением, а если это невозможно, то не лишним будет возить с собой болторез и малярный скотч, с помощью которых и срезать замки и цепи. Само собой разумеется, никогда не идти на поводу у шантажистов.

3. В пробке

В пробке главный интерес для злоумышленников представляют ценные вещи в салоне: сумки, борсетки, размещенные на панели смартфоны. Соответственно, задача подставщиков — заставить водителя оставить их без присмотра, покинув автомобиль. Для этого применяется широкий набор отвлекающих маневров.

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Например, пробегающий подросток бросает на лобовое стекло пакет с кефиром или молоком. Или острым предметом прокалывает колесо. Или незаметно прикрепляет магнит с висящим на нем небольшим предметом к кузову, чтобы вызвать при движении странный стук.

Как бороться? Как ни банально это звучит, но — держать ухо востро. Ценные вещи следует убирать в бардачок или держать при себе. Прежде чем выйти из машины по любому поводу, осмотритесь, проверьте, закрыты ли окна, нет ли рядом подозрительных людей.

4. Сбитый пешеход

Популярная разводка в крупных городах связана с имитацией наезда на пешехода. Человек идет рядом с автомобилем по тротуару или переходу и вдруг начинает корчиться от боли и кричать. Для убедительности в машину бросают кусок мыла, а рядом сразу же собирается группа поддержки «пострадавшего».

Аналогичная схема применяется на парковках. Автолюбитель сдает назад и чувствует глухой удар. Жертву наезда может разыгрывать подросток, а крепкие мужчины в таком случае берут на себя роль «отцов». С помощью нехитрых психологических приемов водителя стараются сбить с толку и вынудить заплатить.

Вот так выглядит типичная подстава на пешеходном переходе:

Как бороться? Использовать видеорегистратор с широким углом обзора. Не поддаваться на угрозы, действовать строго по инструкции: выставить аварийный знак, позвонить в ГИБДД и скорую помощь. Если подставщики сбежали, обязательно дождаться полицейских и документально зафиксировать произошедшее.

5. Разбитая роскошь

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Во дворах домах и на тихих улицах, то есть в тех местах, где автомобили не могут набрать большую скорость, орудуют аферисты, вооруженные заблаговременно испорченными дорогими гаджетами или муляжами люксовых часов. Их задача проста: в нужный момент броситься на капот, а потом предъявить водителю якобы разбитые в этот момент вещи.

Для таких схем стараются выбирать дорогие иномарки, а в арсенал преступных средств добавляют фальшивые удостоверения высокопоставленных сотрудников силовых структур. Озадаченные и испуганные водители почитают за благо не связываться и отдают сотни тысяч рублей «компенсации».

Как бороться? Вызывать полицию. Помните, что компенсацию назначает суд, и для этого потребуется недешевая автотехническая экспертиза. Даже если вы проиграете процесс, то выплаты покроет ОСАГО.

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Ремесло автопоставщиков по-своему стандартизировано и поставлено на поток. Известно, что в качестве жертв чаще всего выбирают водителей автомобилей среднего класса без пассажиров (лишние свидетели), машины со знаком «начинающий водитель» (расчет на неопытность) и/или царапинами и вмятинами на кузове (косвенный признак неуверенного вождения). Если вы не очень подходите под указанный профиль, все равно сохраняйте бдительность!

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Видео: Youtube