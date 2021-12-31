Обстоятельства порой сильнее и застают врасплох. Например, в собственной машине.

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Закон (и здравый смысл) запрещают управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Но что, если вы добрались до пункта назначения и больше не планируете куда-либо ехать, а тут приятная компания образовалась?

Знайте, патруль ДПС не проедет мимо такой машины.

С нетрезвых пассажиров спроса нет. А что инспектор вправе предъявить тому, кто, будучи навеселе, разместился в кресле водителя, да еще двигатель завел, чтобы потеплее было?

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Все это прописано в пункте 2.7 ПДД. За управление водителем в состоянии опьянения предусмотрено серьезное наказание — штраф тридцать тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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Но в Правилах не определен такой термин, как «управление транспортным средством». При этом в ПДД есть термин «Дорожное движение». Это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Таким образом, управлением транспортным средством можно считать перемещение людей и грузов в пределах дорог. То есть, если автомобиль не перемещается, то никакого управления и нет. А значит, наказать человека по статье 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения) нельзя. При этом абсолютно не важно, стоит автомобиль с работающим двигателем или нет. Здесь главное, чтобы автомобиль не двигался.

При этом нужно понимать, что не является правонарушением и распитие алкогольных напитков в салоне автомобиля. Салон машины — не общественное место, поэтому наказывать здесь попросту не за что. Тем не менее, если к вам в такой момент подойдет инспектор ДПС, а он является сотрудником полиции, и потребует предоставить документы, вы обязаны это требование исполнить. Вам нужно лишь показать документ, удостоверяющий личность (паспорт). Так как вы в этот момент не являетесь водителем, то предъявлять водительское удостоверение, СТС и страховку не нужно.

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Таким образом, выпивать, сидя в машине, не возбраняется, а вот ехать на ней после импровизированного «застолья» ни один здравомыслящий человек, разумеется, не рискнет. Однако если знаете за собой, что после принятия алкоголя тянет на подвиги, — значит, конкретно вам выпивать в машине точно нельзя. Так что будьте благоразумны в новогодние праздники и не превращайте веселье в нарушение закона.

Как-то было предложение ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду, и большинство наших читателей эту инициативу поддержало.

Огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, а гарантия безопасности для водителя и его пассажиров.

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