23% поддержали установку алкозамков за пьяную езду. Наш опрос

Попался за рулем в пьяном виде — оплати, помимо штрафа, еще и техническую новинку. Мы выяснили, что думают наши читатели по поводу этой инициативы.

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Минпромторг и ГИБДД предложили ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду. Попался за рулем в пьяном виде — оплати, помимо штрафа, еще и эту техническую новинку (между прочим, ее стоимость по прикидкам составляет от 20 тыс. до 125 тыс. рублей).

Чтобы узнать мнение людей о таком наказании, специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» предложили высказаться на тему: «Есть идея ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду. Что думаете?»

Мнения разделились. Выяснилось, что почти каждый четвертый участник опроса идею с алкозамками одобряет. «Давно пора!», — сказали 23,4% наших респондентов. При этом многие (почти каждый пятый) 21,1% — категорически против, считая, что подобная мера наказания влечет за собой нарушение их личных прав и свобод. Еще 20,1% (тоже пятая часть опрошенных) можно отнести к «позитивным пессимистам»: они считают, что дальше разговоров у нас в стране все равно дело не пойдет.

А вот те, кто выбрали четвертый и пятый из предложенных вариантов, уверены, что с пьяными за рулем надо поступать еще более жестко — например, увеличить штрафы до 500 тыс. рублей (так считают 19,2%) или даже отбирать водительские права (16,2%).

Таким образом, суммарно около 60% всех респондентов высказались за ужесточение существующих мер наказания для тех, кто садится за руль подшофе, подвергая опасности жизни окружающих.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

— Скажу честно: я тоже принял участие в этом опросе и проголосовал за ответ: «Поговорят и перестанут, не в первый раз». Постараюсь объяснить свой выбор.

Да, проблема пьяного вождения сегодня стоит очень остро. Один случай с известным артистом в прошлом году чего только стоит! А сколько их ежедневно происходит по стране? Поэтому, с одной стороны, принятие жестких мер в этом вопросе кажется вполне логичным. Но, с другой стороны, готовы ли те, кто такие инициативы предлагает, жестко им следовать?

А «наступление на личную свободу» — это смешно, на мой взгляд. Нарушил — получи по заслугам! Если сел пьяным за руль, то это уже общественная угроза. И тут уже не до личной свободы…

Потому-то предлагаемая инициатива видится мне неким «пробным шаром», чтобы узнать общественное мнение. И вряд ли она в обозримом будущем будет реализована. Но я все же надеюсь, что с каждым годом у нас будет все меньше таких автолюбителей, которые садятся за руль «под мухой». И тогда не надо будет рассуждать об алкозамках.

Комментирует юрист Сергей Смирнов:

— В целом идея установки алкозамков для тех, кто попался за рулем в нетрезвом виде, мне кажется, гораздо лучше, чем увеличение штрафа. Как показывает статистика, повторное управление в состоянии опьянения весьма распространенное правонарушение, то есть водителей не останавливают такие серьезные наказания, как уголовная ответственность и большой штраф.

А алкозамок будет вообще препятствовать управлению автомобилем, то есть человек не сможет сесть за руль в пьяном виде и поехать.

Тут возникает много технических вопросов: будут ли это переносные алкозамки, должен ли проштрафившийся водитель всегда иметь его при себе вне зависимости от автомобиля или контроль будет налажен как-то еще.

Но думаю, все технические проблемы можно решить через изменения действующего законодательства.

В России может появиться электронный медицинский реестр водителей.



Фото: Depositphotos, «За рулем»

Инфографика: «Автостат»