80% пьяных водителей не стоят на учете в наркодиспансерах

Чтобы держать в поле зрения зависимых людей, МВД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей.

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Следует создать электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре научного центра безопасности дорожного движения МВД, с которым ознакомился ТАСС.

За последние 6 лет только на территории Москвы среди лиц, совершивших ДТП в состоянии опьянения, 8–9% до этого попадали в поле зрения наркологической службы.

Что касается все России, то около 80% пьяных водителей не попадают в поле зрения наркологических диспансеров, потому что инспекторы сами проводят их освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, не обращаясь в медучреждения.

Необходимо наладить обмен информацией с наркологическими организациями, в том числе о других правонарушениях, совершаемых в нетрезвом виде, чтобы дополнительно контролировать таких водителей, а также кандидатов в водители в рамках обязательного медицинского освидетельствования.

В марте, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, Владимир Путин обозначил, куда, в первую очередь, следует направлять усилия для уменьшения смертности на дорогах: на обеспечение безопасности пешеходов, беспощадную борьбу с пьянством за рулем и нарушителями скоростного режима.

Среди других предложений МВД — сделать техосмотр для легковых автомобилей добровольным.



Фото: Александр Артеменков/ТАСС