Загорелся этот индикатор на приборке? ГИБДД отправит на штрафстоянку!

У автомобиля есть как минимум две системы, исправность которых следует поддерживать особенно тщательно.

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Рулевое управление, наряду с тормозами, относится к тем системам автомобиля, за которыми следует следить особенно тщательно. Это продиктовано и простым здравым смыслом, и ПДД: по закону эксплуатация автомобиля запрещена при любой неисправности рулевого управления. Очевидно, что рулевой механизм, тяги, шарниры должны быть работоспособны, ведь без этого даже водрузить машину на эвакуатор сложно. А как насчет усилителя?

Если у вас электроусилитель, то при его поломке крутить руль может оказаться не так и тяжело и продолжить путь вы сможете. С ГУРом ситуация иная...

Усилители руля бывают разные. Если он электрический, после выхода из строя крутить баранку может оказаться не так и тяжело. При гидроусилителе мышцам водителя придется еще и перекачивать жидкость, что особенно сложно в мороз — и точно небезопасно. Загоревшийся сигнализатор поломки усилителя руля — «криминал» для ДПС. И справедливо», — рассказал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Напомним, что за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством вам грозит штраф 500 рублей, отстранение от управления и задержание транспортного средства согласно ст. 12.5 ч. 2 КоАП РФ.

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Заметка создана по материалам статьи «Нельзя, но очень надо» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина

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