Новый регламент Формулы-1: гонки станут медленнее? — журнал За рулем

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Новый регламент Формулы-1: гонки станут медленнее?

Суть в другом: чтобы картинка борьбы на телеэкране стала интереснее.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

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Самые быстрые машины в мире

— Утвердили новый технический регламент Формулы‑1. Говорят, с 2022 года машины станут медленнее. Зачем это делается, ведь у F1 издавна репутация самых быстрых автомобилей в мире?

— Не совсем так: самыми быстрыми были и остаются машины для установления рекордов скорости. А у современной Формулы‑1 другая задача — развлекать болельщиков. Ради этого и внесены изменения. Они существенно изменят аэродинамику, что, как ожидается, упростит обгоны. Разрыв между сильными и слабыми, может быть, сократится. Картинка борьбы на телеэкране станет интереснее.

Новый регламент Формулы-1: гонки станут медленнее?

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Кроме того, F1 выполняет «социальный заказ» автоконцернов и структур, которые в нее инвестируют. Поэтому уже давно силовые установки — гибридные. А теперь и в бензине доля возобновляемых компонентов должна достичь 20%. Таким образом рекламируются технологии, порой далекие от гоночной целесообразности.

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!


Фото: unsplash

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