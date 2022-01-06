Когда появится новый знак «Фотовидеофиксация»? Ответ главы ГИБДД

Знака синего цвета на дорогах не будет. А вот номер и правила применения знака изменились с 1 сентября 2021 года.

В СМИ писали, что о камерах теперь будет предупреждать новый синий знак, однако у нас на дорогах по-прежнему стоит маленькая черно-белая табличка, которую практически незаметно, особенно на скорости. Когда введут новые знаки?

Михаил, Рязанская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В целях экономии бюджетных средств принято решение формат и изображение знака «Фотовидеофиксация» не менять, ограничившись изменением его номера и правил применения. Поэтому ждать появления на дорогах знака синего цвета не стоит .

Вместо ранее применявшегося дорожного знака 8.23 с 1 сентября 2021 года для обозначения мест возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, безальтернативно применяется новый знак 6.22 (белого цвета). Он устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля указанных специальных технических средств. В населенном пункте данный знак устанавливается со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25.

О требованиях к установке знаков и ответственных за их соблюдение узнайте тут.

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Фото: «За рулем» и АГН «Москва»