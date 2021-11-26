Тест-драйв Lada Niva Travel: 80 «лошадей», 13 л/100 км и 22 см Мы взяли машину в комплектации Luxe и прогнали ее по снежной каше, разбитой дороге и асфальту. И стало понятно - кому и зачем нужен этот внедорожник. VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти! Меньше всего проблем доставит владельцу дорестайлинговый дизельный Transporter T5 с передним приводом и автоматом. Но и остальные версии ненамного хуже. Хотя на некоторые агрегаты и системы стоит взглянуть повнимательнее. Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче? Цена машин примерно одинаковая, а вот потребительские свойства... Скажем, интерьер Весты сплошь из жесткого пластика, но салону «баварца» уже семь лет.