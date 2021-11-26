Можно ли устанавливать дорожные знаки повыше, чтобы при движении на электросамокате не задевать за них головой?
М. Байдаков, г. Санкт-Петербург
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Требования к высоте установки дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Так, в населенных пунктах она составляет:
- от 3,0 до 4,0 м — на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м;
- от 0,6 до 1,5 м — при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах или на переносных передвижных комплексах;
- от 5,0 до 6,0 м — при размещении над проезжей частью.
Такая высота позволяет обеспечить оптимальные условия видимости и распознавания знаков водителями транспортных средств.
При этом, поскольку мероприятия по организации дорожного движения отнесены к полномочиям владельцев дорог, в целях выбора оптимальных в определенных национальным стандартом пределах параметров установки знаков с учетом интересов всех участников дорожного движения целесообразно обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления.
- Уменьшенные и прочие изготовленные не по стандарту дорожные знаки отменены по всей стране по требованию Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля!. А лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
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Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС и «За рулем»