Дорожные знаки висят слишком низко — куда жаловаться? — журнал За рулем

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Дорожные знаки висят слишком низко — куда жаловаться?

О требованиях к высоте установки знаков и ответственных за их соблюдение рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Можно ли устанавливать дорожные знаки повыше, чтобы при движении на электросамокате не задевать за них головой?

М. Байдаков, г. Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Требования к высоте установки дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Так, в населенных пунктах она составляет:

  • от 3,0 до 4,0 м — на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м;
  • от 0,6 до 1,5 м — при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах или на переносных передвижных комплексах;
  • от 5,0 до 6,0 м — при размещении над проезжей частью.

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Такая высота позволяет обеспечить оптимальные условия видимости и распознавания знаков водителями транспортных средств.

При этом, поскольку мероприятия по организации дорожного движения отнесены к полномочиям владельцев дорог, в целях выбора оптимальных в определенных национальным стандартом пределах параметров установки знаков с учетом интересов всех участников дорожного движения целесообразно обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления.

Дорожные знаки висят слишком низко — куда жаловаться?

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Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС и «За рулем»

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